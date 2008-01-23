Конкуренция в администрации президента

ЭТОМУ вопросу придается большое значение, поскольку кампания Д. Медведева как кандидата в Президенты России будет строиться главным образом именно на поездках. По прин­ципу «он ездит в регионы, он активно работает».

В конкурентной борьбе за то, кто будет готовить и представлять «папку» (имеется в виду пакет документов к поезд­ке), сошлись Управление по внутренней политике и Эксперт­ное управление. Победу будто бы одерживает Управление по внутренней политике, курируемое В. Сурковым. И теперь поездки Д. Медведева готовятся полностью «по президентской программе и протоколу», потому что организацией поездок В. Путина всегда занималось именно УВП. Причем В. Сурков будто бы представлять «папку» к поездке Д. Медведева станет лично.

О том, что в Управлении по внутренней политике подошли к делу очень ответственно, говорит то, что В. Сурков приступил к работе по организации поездок Д. Медведева.