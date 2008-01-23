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Блокада Косово

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 ПЕРВОЕ. Госсекретарь объявит, что США больше не ждут от Ирана уступок в его ядерной программе. Они намереваются по­ставить в ООН вопрос о применении жестких санкций.

 Второе. Вашингтон готов объявить о признании независимости Косово в одностороннем порядке. В администрации Дж. Буша почти уверены, что на президентских выборах в Сербии победу одержит нацио­налист Николич и переговоры Белграда с Приштиной зайдут в окончательный тупик.

 Между тем в Белграде уже подготовлен план по блокаде Косово. Это будет означать, что все дороги из Косово в Европу будут перекрыты войсками сербов. Скорее всего, отключат и электроснабжение. Разумеется, после возможного объявления Косово независимым албан­ским государством.

 Для Москвы признание США независимости Косово будет означать «головную боль». Придется как-то реагировать. А в условиях приближающихся выборов президента сделать это будет непросто. В смысле – принять единственно правильное решение. Расхлебывать-то придется новому президенту.

 Но не речь г-жи Райс станет главным событием Давосского форума. В один из дней она встретится с президентом Пакистана г-ном Мушаррафом. Основным вопросом их беседы будет обсуждение плана дейст­вий США и Пакистана, если на выборах в пакистанский парламент 8 февраля победят исламисты. В Вашингтоне, как говорят, уже подготовлен план на тот случай, если исламские радикалы попытаются захватить места хранения ядерного оружия. Тогда американская авиация, скорее всего, нанесет по этим местам бомбовый удар. Не исключено, что сначала США попытаются высадить военный десант – чтобы изъять ядерные заряды из мест их хранения. В этом случае военные Пакистана должны будут им помочь.

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