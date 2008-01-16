Британия готовится отозвать посла из Москвы

В ЧЕМ же дело? Напомним, что БС начал работать в России с 1994 г. с разрешения Б. Ельцина. Совет занимается гуманитарными вопросами в разных странах, и довольно успешно. В частности, пропагандой и помощью в изучении английского языка. В Советском Союзе существовал аналог БС – Союз советских обществ дружбы (ССОД). А с недавних пор и в России указом президента учрежден фонд «Русский мир».

Но увы! Отношения Великобритании и России вот уже почти два года становятся все хуже и хуже. Апофеозом стало «дело Литвиненко», когда Лондон, используя историю с убийством перебежчика из ФСБ, начал чудовищную кампанию давления на Кремль. Дошло до того, что в ответ на совет премьер-министра Британии Г. Брауна поменять нашу Конституцию наш президент посоветовал ему поменять мозги. Дальше – некуда…

В результате деятельность БС в России потеряла смысл. А в ответ на отказ Лондона закрыть отделения БС в двух российских городах они могут быть просто физически заблокированы. Закроют отделение Совета, скорее всего, и в Мо­ск­ве. Но вот базируются они в консуль­ствах Великобритании. Не проводить же там и в самом деле выемку документов! Хотя «такое мнение» и существует.

По сведениям из английского МИДа, наш посол в этом случае может быть выслан из Лондона. Соответственно и английский посол в Москве уже сейчас может паковать чемоданы. Он, кстати, является самым последовательным сторонником работы Совета. Фактически это будет означать разрыв дипотношений. Мало того, Лондон уже сейчас ведет консультации с союзниками по НАТО и ЕС, чтобы выработать с ними консолидированное мнение по данному вопросу. Это может стать первым крупным дипломатическим конфликтом с Западом на территории бывшего СССР.

Спрашивается – с чего бы это все? Скорее всего, речь идет о нежелании англичан разговаривать с нами на равных. Мы для них остаемся поставщиком нефти и наших «мозгов». Не более.

Но есть и другое мнение. Этот скандал и многие другие связаны с беспрецедентным давлением на В. Путина. Главное – чтобы он ушел из политики и Россия вновь стала послушной во всех отношениях. И еще одна цель – запугать следующего президента. Чья возьмет?