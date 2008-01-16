Разбег без фальстарта

«ДУМА никогда еще не стартовала так резко», – заявил первый зампред ГД Олег Морозов, оценивая начало ее работы в режиме пленарных заседаний. В пятом созыве он единолично курирует подготовку законопроектов к рассмотрению и на партийном уровне, и на этапе их проработки в комитетах Думы. В прош­лом созыве за дум­скую часть этой работы (будучи другим первым вице-спикером) отвечала Любовь Слиска.

Олег Морозов заявил, что предстоящая законодательная работа включает в общей сложности 600 проектов. В приоритетном порядке будут рассмотрены еще 37 инициатив. Последние – сплошь социальные. Причем в это количество не вошел приоритет приоритетов – закон о повышении с 1 февраля зарплат бюджетников и денежного довольствия военнослужащих. Напомним, что эту законотворческую задачу перед пятой Думой поставил российский президент. Так что список инициатив-первоочередников вскоре прирастет. Думский спикер Борис Грызлов пояснил, что проект Путина, следуя его же поручению, «в Думу должно внести правительство». И как только он появится, его тут же примут.

– Принять этот закон Госдума готова уже в январе, – добавил он в подтверждение депутатской решимости.

В свою очередь Олег Морозов полагает, что инициатива, скорее всего, поступит в нижнюю палату в текущем месяце. Вместе с тем он сообщил, что правительство «имеет право выделить необходимые для выплат средства, не дожидаясь закона». Достаточно министерского распоряжения, и зарплаты будут повышены в установленный президентом срок. Однако затем «зад­ним числом» законопроект обязательно должен быть внесен.

– Правительство должно будет разъяснить, из каких статей бюджета взяты эти средства, – подчеркнул первый зам­пред.

Между тем повестка думских заседаний этой недели пока лишена новых инициатив. Накануне, 16 января, депутаты приняли во втором чтении несколько законопроектов об увеличении числа мировых судей и судебных участков в ряде регио­нов. Сегодня, 17 января, им предстоит рассмотреть в первом чтении поправки в законы «О рынке ценных бумаг» и «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Последняя инициатива призвана урегулировать вопрос взимания страховых взносов в Пенсионный фонд с сумм денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат военнослужащим.