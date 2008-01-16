Битва за администрацию

ПО МНЕНИЮ аналитиков, после избрания в марте нового президента остро встанет вопрос о назначении нового главы его администрации. На сегодня называют трех возможных кандидатов, если предположить, что победит Д. Медведев. Это С. Собянин, В. Сурков и И. Шувалов.

Наиболее предпочтительные шансы имеет C. Собянин. Хотя, несмотря на потенциальное главенство в предвыборном штабе основного претендента, он может сменить работу. Господину Медведеву будет необходим свой человек, креативный руководитель администрации, чтобы закрепить предполагаемый успех на выборах 2 марта. Имиджевые усилия понадобятся, и немалые: придется доказывать, что ситуация в стране и во властных коридорах – под контролем нового президента. Сам С. Собянин выглядит совершенно уверенным в себе. Хотя его, как утверждают, и привлекают посты в исполнительной власти. В связи с этим, как говорят, он даже отдал распоряжение проработать варианты усиления полномочий председателя правительства, видимо, стараясь оказать услугу В. Путину.

Эти усилия оправданны в любом случае. Сергея Собянина ждет «теплое место» в какой-нибудь крупной корпорации. Скорее всего, в ядерной. А вот за место главы Администрации президента развернется настоящая битва. Главной задачей С. Собянина будет не мешать развитию событий в ходе этого процесса.