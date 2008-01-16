Д. Козак набирает силу
№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
НЕДАВНО свердловские застройщики обратились с открытым письмом к Б. Грызлову, Э. Росселю и Д. Козаку. Они жалуются на вмешательство в их работу правоохранительных органов.
В частности, прокуратура и милиция Екатеринбурга якобы провели обыски и выемку документов в ряде строительных фирм. Их интересовали добровольные отчисления в муниципальные фонды. «Силовики» подозревают, что имел место так называемый откат за получение заказов и разрешений.
В ведомстве г-на Козака эту фактическую жалобу взяли на контроль. В ситуации с «силовиками» будет разбираться специальная комиссия министерства.
Мало того, г-н Козак пошел дальше. Он намерен создать территориальные управления Минрегиона. Они поведут беспощадную борьбу с самоуправством на местном уровне.
Между тем в Минрегионе готовится полномасштабный план реформы. Он будет реализовываться с осени 2008 года. К этому времени новый президент примется за работу, уже сформирует свою команду. А собственно реформы будут состоять в следующем.
На сегодняшний день есть намерения еще больше сократить число регионов. Причем объединять придется уже не слабых с сильными, а равных. Исходя из экономической целесообразности. Сделать это непросто – протащить слияние через референдум, как того требует закон, будет очень трудно. Но референдум можно и отменить. Дума это позволяет.
Далее. Местное самоуправление, которое в России так и не развивается, сократится еще больше, до уровня квартала или улицы.
И последнее. Мэры городов, скорее всего, будут назначаться, как и их прямые начальники – губернаторы.
Но то, как эти нововведения будут претворяться в жизнь, пока непонятно.
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