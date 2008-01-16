Список Кондолизы

В КОНЦЕ минувшего года палата представителей Конгресса США поручила госсекретарю Кондолизе Райс составить некий список. В нем должны быть зафиксированы зарубежные правительственные чиновники и члены их семей, которые замешаны в коррупции вокруг добычи природных ресурсов в своих странах. Включение в список будет означать запрет на въезд в США.

Соответствующее положение включено и в законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2008 г. для Госдепартамента США. «Госсекретарь США составит и будет поддерживать список официальных лиц зарубежных правительств и ближайших членов их семей, в отношении которых имеются заслуживающие доверия доказательства, позволяющие считать, что они вовлечены в коррупцию в связи с добычей природных ресурсов в их странах…» – записано в разделе законопроекта под заголовком «Борьба против клептократии». Не позднее чем через 90 дней после вступления этого документа в силу госсекретарь США обязана представить в Конгресс доклад с описанием собранных доказательств. На их основе и будет составлен список коррумпированных зарубежных государственных лиц. Разрешено представить такой список в засекреченном виде.

Так что наши коррупционеры скоро окажутся у Запада на крючке. Специалисты давно говорят, что в каждой из международных компаний, занимающихся посредничеством при продаже углеводородного сырья за рубеж, сидит специально обученный финансам работник западных спецслужб. Он скрупулезно отслеживает каждый банковский перевод.

По нашим сведениям, в Западной Европе уже работают три бригады финансовой разведки США. Их видели в Женеве, Лондоне и Лихтенштейне.