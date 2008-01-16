Реформа Минобороны

В МИНИСТЕРСТВЕ обороны зреют большие перемены. Министр Сердюков подготовил план крупных изменений в самой структуре министерства. В частности, из непрофильных подразделений министерства будут сформированы несколько самостоятельных бизнес-структур. Среди них: по ремонту вооружения и военной техники; по сельскому хозяйству; по авто- и бронетанковому ремонту; строительству и эксплуатации объектов недвижимости; авиаремонту. Все будет оформлено федеральным законом.

Вообще сейчас идет активный процесс изучения материальных активов министер­ства. Впоследствии они будут поделены на те, без которых МО не проживет, и те, с которыми лучше расстаться. К ненужным, вероятно, будут приписаны спортивные клубы, дома отдыха и санатории, дома офицеров. Они, похоже, будут проданы.

Первые такие объекты в Москве и Питере уже определены. В столице это спортклуб ЦСК ВМФ с расчетной стоимостью более 100 млн. долларов. В Питере – спортклуб Ленинградской военно-морской базы Балтфлота. Территория этих клубов, скорее всего, будет отдана застройщикам в обмен на предоставление жилья бесквартирным офицерам.