Реформа Минобороны
№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
В МИНИСТЕРСТВЕ обороны зреют большие перемены. Министр Сердюков подготовил план крупных изменений в самой структуре министерства. В частности, из непрофильных подразделений министерства будут сформированы несколько самостоятельных бизнес-структур. Среди них: по ремонту вооружения и военной техники; по сельскому хозяйству; по авто- и бронетанковому ремонту; строительству и эксплуатации объектов недвижимости; авиаремонту. Все будет оформлено федеральным законом.
Вообще сейчас идет активный процесс изучения материальных активов министерства. Впоследствии они будут поделены на те, без которых МО не проживет, и те, с которыми лучше расстаться. К ненужным, вероятно, будут приписаны спортивные клубы, дома отдыха и санатории, дома офицеров. Они, похоже, будут проданы.
Первые такие объекты в Москве и Питере уже определены. В столице это спортклуб ЦСК ВМФ с расчетной стоимостью более 100 млн. долларов. В Питере – спортклуб Ленинградской военно-морской базы Балтфлота. Территория этих клубов, скорее всего, будет отдана застройщикам в обмен на предоставление жилья бесквартирным офицерам.
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