Оппозиции дали квоту

ИМИ стали малозначительные комитеты – по образованию и науке, а также по делам национальностей. Их и отдали оппозиции. Правда, тоже не полностью. Например, Комитет по образованию и науке поделили надвое – Комитет по науке отдали «эсеру» – академику В. Черешневу (он возглавляет Уральское отделение РАН), а Комитет по образованию единороссы оставили себе – его возглавит недавний глава Рособразования Г. Балыхин (а главой Рособразования стал бывший глава этого комитета Н. Булаев). Комитет по делам женщин, семьи и детей возглавила «эсерка» Е. Мизулина.

Комитет ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям также разделили на Комитет по промышленности (его возглавил член КПРФ Ю. Маслюков) и Комитет по строительству и земельным отношениям (его оставили единороссу М. Шаккуму). Второй комитет, отданный коммунистам, – это совсем малозначительный Комитет по делам национальностей (его возглавил списанный из числа реальных руководителей КПРФ В. Купцов, а место вице-спикера от КПРФ вместо него занял первый зампред партии И. Мельников). Особенно обидно для коммунистов, что пропорционально численности их фракции они должны были получить 3 комитета, а получили только 2 (как и имеющие в 1,5 раза меньшие фракции СР и ЛДПР).

А вот Комитет по молодежи (его также выделили из состава Комитета по спорту и молодежи) по квоте ЛДПР возглавил, по сути, тоже единоросс. Это прошедший в Думу по спискам ЛДПР глава движения «Идущие вместе» П. Тараканов. Сами же «Идущие» поддерживали на выборах «Единую Россию». Да и г-н Тараканов числился в списке ЛДПР помощником одного из самых активных единороссов – президента Чечни Р. Кадырова. Второй комитет по квоте ЛДПР – по делам СНГ – отдали А. Островскому, который в 1995 г. начинал карьеру в ЛДПР в качестве личного фотографа В. Жириновского. Г-н Островский также прославился участием в драках г-на Жириновского с депутатами «Родины» А. Савельевым и другими.

Дав оппозиционерам несколько постов, «Единая Россия» надеется, что в ответ они откажутся от идей отменить итоги выборов в связи с подозрениями о фальсификации их итогов. Особенно это касается коммунистов.