Кудрин – жертва интриги

РЕЧЬ шла о восстановлении г. Невельска, который В. Зубков как раз посетил на минувшей неделе. При этом эксперты сообщают, что впервые после решения о закрытии заседаний Правительства РФ для прессы журналистам была предоставлена возможность за ним наблюдать. Это было сделано намеренно под «публичную критику» А. Кудрина. Между тем в Минфине РФ утверждают, что миллиард не потерян. Он просто не перечислен, поскольку часть сметы, составленной местными властями, не содержит обоснования расходов.

По мнению экспертов, подоплека события была следующая. В сентябре В. Зубков потребовал срочно решить проблемы восстановления Сахалина после землетрясения. Губернатор области решил воспользоваться «благоприятной конъюнктурой» и получить под это как можно больше средств от федерального центра. С этой целью по его указанию была составлена обширная смета. В нее включили расходы не только на строительство новых объектов, но и на реконструкцию зданий, не пострадавших от землетрясения. Сумма разногласий составила тот самый миллиард рублей. Это вызвало недовольство Минфина РФ. Господин Кудрин потребовал обосновать дополнительные расходы и финансировать их из регионального бюджета. Таким образом, решение вопроса о выделении дополнительных средств «зависло». А пока министерство Кудрина не стало перечислять Сахалину эту сумму в 1 млрд. руб.

По сведениям экспертов, пикантность ситуации заключается в том, что В. Зубков прекрасно осведомлен о том, что этот миллиард рублей Минфин РФ региону не выделял. Поэтому никакие бюджетные деньги не «потерялись». Однако по его распоряжению искать «потерянные» средства на Сахалин отправилась группа Генпрокуратуры РФ.

По экспертной информации, нападки Председателя Правительства РФ на главу Минфина санкционированы «группой силовиков». И связаны они с возникшей после объявления преемником Д. Медведева напряженностью между «силовой» и «либеральной» группами в окружении Президента РФ. Дело в том, что после провала реализации различных сценариев по сохранению В. Путина на посту Президента РФ «силовики» надеялись, что новым главой страны станет В. Зубков. Назначение Д. Медведева, похоже, спровоцировало конфликтную ситуацию. Суть ее – постараться не допустить доминирования в структурах власти после 2008 года представителей «либерального крыла» и сохранить свое влияние.