Кому доверится Дмитрий Медведев

ОДНИМ из простых заместителей (по работе с регионами) стал глава управления Кремля по внутренней политике О. Говорун. А 20 декабря Д. Медведев официально подтвердил, что г-н Собянин не просто возглавит штаб, но ради этого временно уйдет в отпуск с поста главы администрации президента.

Однако укомплектование штаба работниками низшего звена до сих пор не закончено. Есть даже мнение, что штаб будет не полностью «кремлевским», а наполовину укомплектованным «партийцами», в первую очередь единороссами. Размещаться он будет в здании центрального исполкома «Единой России» в Банном переулке в Москве. Пока идет «наполнение» структуры и штатного расписания, а к реальной работе штаб приступит не раньше 10 января.

Тем не менее, как сообщают наши источники, 17 декабря 2007 г. во все регионы из Администрации Президента РФ отправлено указание выбрать начальников региональных штабов по проведению кампании Д. Медведева. Причем рекомендовано избрать их до 24 декабря. Что и было исполнено: большинство регионов рапортовали о сделанной работе уже к 20 декабря. На эти должности были переназначены руководители штабов «Единой России», успешно проведшие кампанию партии власти на выборах в Думу. А их, в свою очередь, обычно назначают губернаторы. В тех регионах, где результаты думских выборов были не блестящими и губернаторам готовят отставку, начальники штабов будут назначаться из Кремля.

Еще одним вопросом кампании Д. Медведева стало формирование списка его доверенных лиц. Их количество резко увеличится (примерно до 700 человек) по сравнению с тем, что было у В. Путина на выборах–2004 (260 доверенных лиц). Из них 600 доверенных лиц будут набраны в регионах, а 100 человек – по партийной квоте «Единой России». В свою очередь, квоты по регионам зависят от численности избирателей: самые крупные квоты имеют Москва (28 человек) и Санкт-Петербург (18 человек), средняя региональная квота – 8 человек, а минимальная – 2 доверенных лица для автономных округов. При формировании списка доверенных лиц есть одна серьезная проблема: по закону в их число нельзя включать чиновников и депутатов всех уровней (даже депутатов сельсоветов или районов внутри города).

Есть и возрастные ограничения: по региональной квоте – 600 человек – одна треть должна состоять из молодых людей до 30 лет, еще треть – из женщин и последняя треть – из мужчин старше 30 лет. При этом женщины могут попасть в число доверенных лиц не только по «своей», но и по молодежной квоте.

Что касается партийной единоросской квоты в 100 человек, то не исключено, что она будет частично заполнена и представителями других партий. В нее попадут несколько представителей «Справедливой России».