20 «городских сумасшедших» идут в президенты

ПЕРВЫЙ закон о выборах Президента РФ был принят еще в 1991 году. По нему для регистрации кандидата надо было собрать 100 тыс. подписей либо получить в поддержку выдвижения голоса 20% состава Съезда народных депутатов. В результате многие кандидаты (например, В. Жириновский) подписи не собирали, а просто выступили перед депутатами и получили 20%-ное одобрение своего выдвижения.

В 1995 г. процедура была серьезно усложнена. Для выдвижения нужны были уже подписи не менее 100 членов инициативной группы. И самое сложное – для регистрации пришлось собирать уже не 100 тыс., а 1 млн. подписей!



Как собрать 2 млн. подписей за 1 месяц?



В ЗАКОНЕ «О выборах Президента РФ» 2003 г. появились новые драконовские нормы: инициативная группа должна состоять теперь уже не из 100, а из 500 человек. Причем подпись каждого из них должна быть удостоверена нотариусом. Для регистрации нужно собрать уже 2 млн. подписей. Если в 1996 г. на сбор подписей отводилось по закону более 4 месяцев, то сейчас – 1 месяц. Первая инициативная группа (по выдвижению М. Касьянова) зарегистрирована Центризбиркомом 14 декабря 2007 г., а последний срок сдачи подписей – 16 января 2008 года… Правда, для парламентских партий введено послабление: они регистрируют кандидата в президенты без сбора подписей.

При нынешней аполитичности населения, недоверии ко всем политикам и нежелании «открывать двери незнакомым людям» собрать 2 млн. подписей вживую совершенно невозможно. Поэтому, если хочешь попасть в избирательный бюллетень, остается рисовать «подписи избирателей» с баз данных.

Собственно, уже в 2004 г. никто подписи реально не собирал: обычно штабисты кандидатов в президенты покупали у компаний связи паспортные данные, а потом переписывали их в подписные листы. Но даже и «написание» 2 млн. подписей сейчас – дело не дешевое. Например, в штабе М. Касьянова собираются платить по 25 руб. за подпись, а 2 млн. подписей обойдется в 50 миллионов!



Неизвестные граждане мечтают «пропиариться»



НЕУДИВИТЕЛЬНО, что нормальные политики, не обладающие лишними 50 млн., не стремятся на этих выборах даже выдвигаться в президенты. Не выдвинуты либо заявили об отказе выдвигаться такие потенциальные кандидаты, как С. Глазьев, В. Рыжков, Д. Рогозин, Г. Каспаров, Г. Селезнев, Г. Явлинский, И. Хакамада и др. Даже скандально известный мэр Архангельска А. Донской – и тот отказался.

Зато уже уведомили Центризбирком о проведении собраний по выдвижению в президенты два десятка практически никому не известных личностей. Среди них – Дмитрий Бердников. По его же словам, он «в 1995 г. по сфабрикованному обви­нению был арестован на 30 суток, попал в СИЗО, но добился справедливости, вышел и создал движение «Против коррупции и беззакония». И с тех пор баллотируется во все органы власти, до которых дотягивается». Г-н Бердников неоднократно выдвигался в депутаты Госдумы, президенты Татарстана, Якутии, Марий Эл и Удмуртии, мэры Москвы, губернаторы Петербурга, Ленобласти, Ставропольского края, Пермской и Нижегородской областей… Правда, везде он почему-то проигрывает… В 2000 г. даже пытался выдвинуться в Президенты РФ. Но в Центр­избиркоме объяснили, что для этого должно исполниться 35 лет (а Бердникову было лишь 33 года)…

Заявил о выдвижении в Президенты РФ и Анзори Аксентьев, в 1999 г. под фамилией Аксентьев-Кикалишвили возглавлявший на выборах в Госдуму список «Партии народа» (!). Результат – 25-е место из 28 партий с 0,1%. А в 2006 г. Аксентьев-Кикалишвили учредил вместе со скандально известным политтехнологом и галеристом Маратом Гельманом общественный союз «Интернационал»». В ранее возглавляемую Кикалишвили Ассоциацию «ХХI век» входили Отари Квантришвили и Гиви Берадзе (владелец валютного ресторана «Встреча»). А в октябре 2003 г. Аксентьев-Кикалишвили попал и в поле зрения литовских правоохранителей: ему навсегда запретили въезд в страну.

То, что подобные личности выдвигаются не ради участия в выборах, а ради пиара (PR) – многие из них даже не скрывают. Так, на сайте «кандидата в президенты» Сергея Глубокова так и написано: «Глубоков – PRезидент-2008». В молодежной «политике» этот Глубоков появился где-то в 1998 году. Он тогда раздавал всем попадающимся на его пути людям листы мелованной бумаги, на которых было написано «Клуб друзей ГЛУБОКОВ». Под названием «клуба» было написано, что только те, кто вступит в него, смогут в будущем стать депутатами и президентами. Когда молодые люди попадали в «клуб», они видели уже не самого Глубокова, а некоего взрослого дядю в медицинском белом халате. Он призывал «вложить 500 руб. в систему франчайзинга», в которой с помощью «блобов» и «филингов» доллары через два месяца будут продаваться не по 16, а по 6 руб. («как было до августовского кризиса»). Через год – вообще по 20 коп., а через 1,5 года – и вовсе по 4 копейки… Вскоре, не дожидаясь пока пройдут 1,5 года, Глубоков свой «клуб» закрыл и начал представляться одним из лидеров движения «Россия без наркотиков». На выборах-1999 он выдвинулся в Госдуму от ЛДПР, набрав в Тушинском округе Москвы 1,4%.

Сейчас история повторяется. Назначив собрание инициативной группы на 8 декабря 2007 г., Глубоков направил письмо В. Путину с призывом «прийти на собрание по выдвижению и назвать Глубокова своим преемником». Пришедшие же на собрание по выдвижению в президенты граждане не увидели на нем не только самого Глубокова, но и тех 250 руб., которые им обещали выдать за участие в собрании…

Что ж, на фоне таких «конкурентов» Дмитрий Медведев не может не победить. Ведь даже КПРФ, ЛДПР и СПС не преподнесли никаких сенсаций, выдвинув в президенты своих давно нарастивших огромные отрицательные рейтинги лидеров: Г. Зюганова, В. Жириновского и Б. Немцова. В борьбе с ними новый и еще не подвергавшийся критике Д. Медведев гарантированно побеждает уже в первом туре (см. таблицу).

Рейтинги кандидатов в Президенты РФ

по данным «Левада-центра» (в % от определившихся)