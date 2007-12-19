Комиссары в Думе

НОВАЦИЕЙ в структуре Думы может стать то, что внутри комитетов станет больше подкомитетов, а также появятся так называемые комиссии. Они начнут действовать по узким вопросам, но их руководители будут обладать большой самостоятельностью и правами. Руководители комиссий будут играть роль контролеров от В. Путина за тем, как думские комитеты взаимодействуют с правительством.

К примеру, в Комитете по энергетике будет создана комиссия по нефти, и более влиятельным руководителем будет как раз ее глава. Предполагается, что ключевые подкомитеты и комиссии возглавят не известные широкой публике питерцы. В качестве одного из них называют Юрия Свердлова – двоюродного брата по матери зампреда Росстроя В. Когана (бывшего главы питерского Промстройбанка). Господин Свердлов возглавит, скорее всего, подкомитет или комиссию по строительству.

Возможны и неожиданные возвращения в Думу. Например, комитет по экономике может возглавить В. Драганов. Он возглавлял один из комитетов в Думе прошлого состава, а затем ушел в структуры О. Дерипаски.