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Администрация заработала

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 ПО МНЕНИЮ аналитиков, речь скорее идет об интриге вокруг раздела контроля над ключевыми подразделениями администрации.

 По нашим данным, С. Собянин сделал первый публичный ход в этой интриге. 13 декабря с.г. он дал указание Управлению президента по внутренней политике и Государственно-правовому управлению президента проработать варианты коррекции федерального законодательства и правоприменительной практики в пользу усиления полномочий председателя правительства. Речь, в частности, идет о возможном усложнении процедуры отрешения президентом главы кабинета от должности. Предполагается, что сделать это станет возможным только через внесение в Федеральный конституционный закон нормы об обязательном получении для этого одобрения 4/5 голосов в нижней палате и 2/3 – в верхней.

 Кроме того, прорабатывается возможность восстановления фактически отмененного механизма отрешения от должности президента. Далее, по нашим сведениям, в фокусе внимания специальной рабочей группы – обеспечение сохранения в руках главы правительства контроля над силовыми ведомствами. И прямого управления госкорпорациями и крупнейшими обществами с контрольным госпакетом, то есть – естественными монополиями.

 При этом для контроля премь­ера над ФСБ, МВД, Генпрокуратурой, СК при Прокуратуре, Минюстом, МЧС и пр. даже не обязательно переделывать ст. 32 Закона «О Правительстве РФ». Закон достаточно противоречив, и эту норму можно просто «не включать». Премьер может создать и возглавить совещательный орган. Например – Государственный комитет по обороне, какой был у Сталина. В него войдут и министр обороны, и начальник Ген­штаба, и первый вице-премь­ер, курирующий ВПК. Также он может стать во главе Национального антитеррористического комитета, Государственного антинаркотического комитета и так далее. Вот только получить в свое прямое ведение ФСО, ГУСП и Службу безопасности президента премьеру будет затруднительно.

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