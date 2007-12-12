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Сербия грозит новой войной на Балканах

№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 ПЕРСПЕКТИВА новой войны на Балканах стала более чем реальна после того, как Сербия объявила об угрозе новой «войны» с отколовшейся провинцией Косово.
Беспокойство стало нарастать после слов Александра Симича, советника сербского премь­ера Воислава Коштуницы.

 «Если даже решения Совета Безопасности ООН не выполняются, у государства не остается иного выхода, кроме войны», – заявил он сербскому телевидению. «У Сербии уже есть тягостный опыт вооруженного противостояния во время гражданской войны в бывшей Югославии, поэтому сейчас мы более благоразумны и осторожны. Однако мы готовы защитить интересы государства с оружием в руках».

 Тем не менее высказывание сербского чиновника всего лишь отражает чувства многих его соотечественников. Они уверены, что Запад собирается создать новое государство за счет территории их страны.

 После того как доклад для Совета Безопасности ООН официально констатирует провал миротворческой миссии, у Косово появятся шансы получить независимость в течение считанных недель. Америка уже готова предпринять решительные шаги. Госсекретарь Кондолиза Райс назвала это «логичным».

 Ожидается, что Запад предложит «подконтрольную независимость», в рамках которой Косово станет независимым государством. Поддержка такого беспрецедентного шага зиждется на уверенности в том, что Сербия морально исчерпала свои права на управление провинцией после массового геноцида и депортации тысяч албанцев.

 Коштуница тем не менее заявил, что такого понятия, как «подконтрольная независимость», не существует. «Подконтрольность и независимость – взаимоисключающие понятия, – сказал сербский премьер-министр. – В современной истории подконтрольные государства обычно называются марионеточными».

 Политические и военные возможности Сербии по сравнению с таким мощным альянсом весьма ограничены.

 Но сербы могут рассчитывать на сильную поддержку от набирающей силу России президента Путина. Кремль также угрожает последовать примеру Запада и поддержать россий­ский анклав в молдавском Придне­стровье, а также сепаратистов в двух грузинских провинциях – Абхазии и Южной Осетии.

The Times, Великобритания

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