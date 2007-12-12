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Молодая жена уговаривает Г. Каспарова уйти из политики?

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 ПОСЛЕ того как из­вест­ный шахматист и по совместительству непримиримый оппозиционер провел несколько дней в «обезь­яннике» после «Марша несогласных», он, по рассказам встречавшихся с ним иностранных журналистов, «потерял прежний драйв. Будто бы в милиции его предупредили, что третья «посадка» будет уже надолго. Чувствуется, что былой непоколебимой решимости продолжать борьбу у Каспарова нет. Он задумался».

 Говорят, подталкивает шахматиста к мысли об уходе из политики и молодая жена, которой он обзавелся в начале 2005 года. Сейчас Гарри Каспарову 44 года, а Даше Тарасовой – 24. Она и раньше не скрывала, что хочет «построить свой дом, создать идеальную семью, чтобы был ребенок», и уверена, что Гарри Кимович в душе «эти мечты полностью разделяет, он такой же, как и я, – домашний». А несколько месяцев назад у них наконец-то родился сын. Даша жила в родном Петербурге и, приехав в Москву после задержания г-на Каспарова, попыталась убедить его уйти из политики.

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