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Ю. Тимошенко не везет

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 РЕЗУЛЬТАТ в 225 голосов получался не один, а оба раза, когда кандидатура Юлии Владимировны ставилась на голосование. И это несмотря на то, что за час до этого в Раду приехал В. Ющенко и призвал поддер­жать Тимошенко. В итоге приказу Ющенко подчинились даже те его соратники, которые публично выступали против премьерства Тимошенко – бывший премьер Ю. Ехануров, брат Ющенко Петр, ставленники главы администрации президента В. Балоги депутаты И. Криль и В. Петевка. Но от голосования уклонились два других малоизвестных депутата.

 Кризис политический очень перекликается с кризисом экономическим. Инфляция за 11 месяцев составила на Украине 14,2% (в РФ – 10,6%), особенно дорожают продукты питания. Бизнес выводит капиталы из Украины за границу, причем делают это не только «западенцы», но и сторонники В. Януковича. А недостаток денег на реконструкцию шахт Донбасса ведет к все более частым катастрофам на них. Кстати, владельцем шахт, где случаются аварии и катастрофы, является бывший премьер, а ныне депутат от Партии регионов Януковича Е. Звягильский, имеющий гражданство Израиля.

 Новое повышение цен на российский газ  бьет по промышленности. А значит, и по населению восточных регионов. В этой ситуации Януковичу даже выгодно на время отойти от власти. А любящая всех критиковать Ю. Тимошенко сможет показать, как она «решит» все проблемы страны. А надо ли это ей? Вот и не хватает своих же голосов.

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