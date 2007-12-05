Б. Грызлов – преемник, В. Володин – спикер?

БОРИС Грызлов будто бы рассматривается в качестве одного из возможных «преемников В. Путина». В случае избрания Президентом РФ г-на Грызлова главой высшего совета и председателем ЕР вместо него станет сам В. Путин. А так как членами партии власти будут новые президент, премьер и все губернаторы, то именно с помощью ЕР В. Путин продолжит фактическое руководство страной.

Кроме того, кандидатура Б. Грызлова для В. Путина может стать подходящей и еще по двум критериям. Первый – г‑н Грызлов исключительно лоялен к В. Путину и пол­ностью им управляем, нигде и никогда не будет «пороть отсебятину». Второй – как доказали и результаты нынешних выборов (когда список ЕР в Петербурге во главе с Б. Грызловым показал минимальный результат в 50,3%), Борис Вячеславович не имеет собственного президентского или любого другого рейтинга, а значит, будет иметь популярность лишь до тех пор, пока его поддерживает Владимир Владимирович. И на президентских выборах Б. Грызлов мог бы получить не более 55%, что лишний раз подчеркнет более высокую легитимность В. Путина.

В случае Грызлова-президента в кулуарах обсуждают и вариант избрания спикером Госдумы В. Володина. В свое время, перед тем как поставить его секретарем генсовета ЕР, В. Путин имел с ним долгую беседу на этот счет. А за последнее время был еще целый ряд встреч и бесед. Говорят, по окончании одной из них президент обронил загадочную фразу: «Готовься. И главное, не делай крупных ошибок».

Кстати, г-н Володин вполне следует этому пожеланию Президента РФ. Например, на последних выборах в Госдуму, несмотря на крайне сложную ситуацию в Саратовской области, список во главе с В. Володиным набрал 65%. Это даже выше среднероссийского уровня.