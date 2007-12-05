Планы победителей

ЧЕРЕЗ пять дней после этого – 22 декабря – свой съезд проведет и «Справедливая Россия». Повестка дня – та же. Каких же кандидатов назовут эти партии, если обе поддерживают В. Путина? Вероятно, того, кого хочет он сам. Еще в сентябре мало кто сомневался, что этим человеком станет первый вице-премь­ер Сергей Иванов. В «Единой России» уже было решено, что именно он возглавит депутатский список единороссов на прошедших выборах в Госдуму. Но проведение опроса общественного мнения показало тогда, что партия власти получит в этом случае не более 43% голосов.

И тогда, что называется, на «амбразуру лег» сам В. Путин. Для сохранения его курса нужна была сокрушительная победа на выборах в Думу. Что и произошло, при том что г-н Иванов, естественно, был несколько озадачен. Говорят, что в качестве компенсации за отмену сентябрьской политической конструкции в мае 2008 г. он будет назначен премьер-министром.

Стало быть, кандидатом в президенты от двух партий власти, скорее всего, станет нынешний премьер Виктор Зубков. Его рейтинг, кстати, уверенно растет. При этом первый вице-премьер С. Иванов становится в правительстве все более влиятельной персоной. Таким был первый вице-премь­ер О. Сосковец при премьере В. Черномырдине. Пока Виктор Степанович по привычке рулил вентилями большой газовой трубы, все дела по управлению отраслями и предприятиями вел его заместитель. У г‑на Иванова сегодня такая же роль. Для «решения вопросов» ходят к нему.

Вовсю кипит работа и в новой Госдуме. Начался дележ комитетов. Основная интрига – кто станет спикером? В Санкт-Петербурге чиновники очень беспокоились по этому поводу. Среди них прошел слух, что в спикеры заберут В. Матвиенко. А Б. Грызлова «бросят» на Совет безопасности. Кто мог стать для них «новой метлой», оставалось загадкой.

Похоже, место спикера все же останется за Б. Грызловым. А В. Матвиенко в мае следующего года вполне может уйти на работу в правительство. Возможно – на самый верх. В Европе и Америке женщина у руля нынче в моде.

И последнее. Партия «Единая Россия», фактически возглавляемая В. Путиным, скоро может переехать. Вернее – переедет ее штаб-квартира. Сегодня она находится в Москве, в Банном переулке. Но правящей партии в России самое место – на Старой площади, рядом с Кремлем. Так что вполне возможен такой размен. Правительство и Дума Московской обл. переедут со Старой площади в подмосковный Красногорск. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) тоже переедет со Старой площади – в тот же Банный переулок. А партия власти займет то место, которое и занимала многие десятилетия. Там почти все осталось по-старому.