//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Планы победителей

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Планы победителей

ЧЕРЕЗ пять дней после этого – 22 декабря – свой съезд проведет и «Справедливая Россия». Повестка дня – та же. Каких же кандидатов назовут эти партии, если обе поддерживают В. Путина? Вероятно, того, кого хочет он сам. Еще в сентябре мало кто сомневался, что этим человеком станет первый вице-премь­ер Сергей Иванов. В «Единой России» уже было решено, что именно он возглавит депутатский список единороссов на прошедших выборах в Госдуму. Но проведение опроса общественного мнения показало тогда, что партия власти получит в этом случае не более 43% голосов.

И тогда, что называется, на «амбразуру лег» сам В. Путин. Для сохранения его курса нужна была сокрушительная победа на выборах в Думу. Что и произошло, при том что г-н Иванов, естественно, был несколько озадачен. Говорят, что в качестве компенсации за отмену сентябрьской политической конструкции в мае 2008 г. он будет назначен премьер-министром.

Стало быть, кандидатом в президенты от двух партий власти, скорее всего, станет нынешний премьер Виктор Зубков. Его рейтинг, кстати, уверенно растет. При этом первый вице-премьер С. Иванов становится в правительстве все более влиятельной персоной. Таким был первый вице-премь­ер О. Сосковец при премьере В. Черномырдине. Пока Виктор Степанович по привычке рулил вентилями большой газовой трубы, все дела по управлению отраслями и предприятиями вел его заместитель. У г‑на Иванова сегодня такая же роль. Для «решения вопросов» ходят к нему.

Вовсю кипит работа и в новой Госдуме. Начался дележ комитетов. Основная интрига – кто станет спикером? В Санкт-Петербурге чиновники очень беспокоились по этому поводу. Среди них прошел слух, что в спикеры заберут В. Матвиенко. А Б. Грызлова «бросят» на Совет безопасности. Кто мог стать для них «новой метлой», оставалось загадкой.

Похоже, место спикера все же останется за Б. Грызловым. А В. Матвиенко в мае следующего года вполне может уйти на работу в правительство. Возможно – на самый верх. В Европе и Америке женщина у руля нынче в моде.

И последнее. Партия «Единая Россия», фактически возглавляемая В. Путиным, скоро может переехать. Вернее – переедет ее штаб-квартира. Сегодня она находится в Москве, в Банном переулке. Но правящей партии в России самое место – на Старой площади, рядом с Кремлем. Так что вполне возможен такой размен. Правительство и Дума Московской обл. переедут со Старой площади в подмосковный Красногорск. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) тоже переедет со Старой площади – в тот же Банный переулок. А партия власти займет то место, которое и занимала многие десятилетия. Там почти все осталось по-старому.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Экс-президент Латвии: НАТО следует менять стратегию отношений с Россией

Экс-президент Латвии: НАТО следует менять стратегию отношений с Россией

В Латвии прошел «Рижский форум безопасности». В рамках мероприятия его участники обсудили широкий спектр тем, включая отношения НАТО, ЕС и России. На форуме выступил экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

//В мире

Бывший генсек НАТО назвал условия для вступления Украины в альянс

Бывший генсек НАТО назвал условия для вступления Украины в альянс

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в среду, 13 сентября, в рамках беседы с журналистами назвал ключевые условия для вступления Украины в организацию.

//В мире

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Киевские военные могли отбить у России Крым в период присоединения полуострова к РФ. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Украине будущей зимой угрожает газовый коллапс. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

//Общество

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Иностранный экономист объяснил, что причиной трудности в отношениях между Россией и Европой являются Соединённые Штаты. По его словам, Москва должна сначала наладить отношения с Вашингтоном.

//В мире

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В немецких источниках появилась информация о том, что после вывода советских войск из Германии в стране осталось наследие, которое превратилось в обломки и развалины.

//Шоу-бизнес

Собчак показала, какие у них с Богомоловым свадебные кольца

Собчак показала, какие у них с Богомоловым свадебные кольца

Ксения Собчак показала, какими кольцами они обменялись в ЗАГСе с Константином Богомоловым. Она опубликовала фото, на которым запечатлены их с мужем руки с кольцами на безымянных пальцах и пустая коробочка.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Интерны" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины

Звезда сериала "Интерны" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины

Звезда сериала "Интерны", популярный актер Илья Глинников оплатил 139 штрафов, чтобы не лишиться своего автомобиля. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером в госавтоинспекции.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок

Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок. Ранее сотрудники СМИ не раз выражали мнение, что политик и бизнесмен злоупотребляет автозагаром.

//Общество

В Великом Новгороде детские врачи объявили итальянскую забастовку

В Великом Новгороде детские врачи объявили итальянскую забастовку

В Великом Новгороде врачи четырех отделений областной детской клинической больницы объявили итальянскую забастовку. Медики требуют повышения зарплаты и оплаты переработок.

//Новости СМИ2

//В мире

Основатель «Азова» сообщил о массовых потерях ВСУ во время перемирия в Донбассе

Основатель «Азова» сообщил о массовых потерях ВСУ во время перемирия в Донбассе

ВСУ несут массовые потери в зоне конфликта в Донбассе во время «хлебного перемирия». Соответствующую информацию озвучил Андрей Билецкий, основатель полка «Азов» (экстремистская организация, запрещена в РФ).

//Шоу-бизнес

В день свадьбы Собчак и Богомолов прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру

В день свадьбы Собчак и Богомолов прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру

В день свадьбы Ксения Собчак и Константин Богомолов после регистрации в ЗАГСе и венчания в храме прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру в самом центре столицы.

//Шоу-бизнес

Певица Адель официально подала на развод после трех лет брака

Певица Адель официально подала на развод после трех лет брака

Всемирно известная британская певица Адель официально подала на развод с мужем после трех лет брака. Артистка еще в апреле текущего года рассказала, что их с супругом отношения "дали трещину".

//Шоу-бизнес

СМИ утверждают, что минувшим летом в дом Заворотнюк приезжала "скорая"

СМИ утверждают, что минувшим летом в дом Заворотнюк приезжала "скорая"

В пятницу, 13 сентября, в средствах массовой информации появились данные о том, что минувшим летом в дом Анастасии Заворотнюк вызывали "скорую помощь" из-за сильной головной боли у актрисы.

//Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская раздразнила своих поклонников, опубликовав фото из душа

65-летняя Любовь Успенская раздразнила своих поклонников, опубликовав фото из душа

Певица, звезда шансона Любовь Успенская подзадорила своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото из душа. 65-летняя артистка не впервые показывает поклонникам свою шикарную фигуру.

//В мире

Турчинов назвал помеху для объявления Украиной войны Российской Федерации

Турчинов назвал помеху для объявления Украиной войны Российской Федерации

Александр Турчинов объяснил, что мешает Украине объявить войну Российской Федерации. Точка зрения бывшего главы Совнацбеза соседнего государства приведена в сообщении, размещенном на его сайте.

//Новости партнеров

//Общество

Завтра в Москву придут дожди и похолодание

Завтра в Москву придут дожди и похолодание

Завтра в столичный регион придут дожди и похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 13 сентября, заявил, что такая погода задержится в Москве и области надолго.

//Происшествия

Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом

Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом

Под Калининградом водитель электромобиля не справился с управлением и упал с набережной на пляж. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

//Культура

Актриса Дарья Мороз и певица Ирина Понаровская получили звания, Вера Алентова - медаль Пушкина

Актриса Дарья Мороз и певица Ирина Понаровская получили звания, Вера Алентова - медаль Пушкина

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды. Торжественная церемония прошла в Российском фонде культуры в четверг, 12 сентября.

//В мире

Специалистам удалось спасти редкий гобелен, который находился в Нотр-Даме во время пожара

Специалистам удалось спасти редкий гобелен, который находился в Нотр-Даме во время пожара

Специалистам удалось спасти редкий королевский гобелен, который во время пожара находился в соборе Парижской Богоматери в Париже. Работа над этим произведением искусства была закончена в 1838 году.

//Политика

В Крыму стал депутатом чёрный "красный"

В Крыму стал депутатом чёрный "красный"

В Крыму выходец из Нигерии Ханса Дуглас, врач, стал депутатом в горсовете Армянска. Ханса Дуглас переехал в Крым в прошлом году по программе "Земский доктор" и устроился врачом в Армянске.

//В мире

США расширили санкции в отношении Северной Кореи

США расширили санкции в отношении Северной Кореи

В пятницу, 13 сентября, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки расширили санкции против КНДР. Ограничения вводятся в отношении сразу трех группировок хакеров из Северной Кореи.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мнение юриста относительно выходок пародиста
2

Репутация уничтожена, а счета заблокированы за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
3

Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
4

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?
5

Они сделали это. Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке - черной машине с надписью «Пока смерть не разлучит нас»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры