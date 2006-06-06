Кремлевское наступление обаянием

ЗА две недели до саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, на котором будет председательствовать президент Владимир Путин, кремлевская команда интенсивно работает над формированием вокруг этого мероприятия благоприятной атмосферы.

С радостью была воспринята инициатива Алексия II, главы русской православной церкви, и организован всемирный саммит религиозных лидеров. Вчера в российскую столицу прибыли более 200 ведущих представителей христианства, иудаизма, ислама и буддизма из 40 стран. Три дня обсуждались проблемы этого мира и роли религии. Итогом дискуссии должно стать заявление, адресованное «Большой восьмерке».

До этого, видимо, редко бывало, чтобы вместе собиралось сразу столько высокопоставленных религиозных сановников, представляющих разные конфессии. Даже Ватикан, отношения которого с русским православием, как известно, остаются сложными, послал самую многочисленную делегацию кардиналов, которую когда-либо встречала Москва.

Тем не менее над встречей витает легкий советский дух. Она несколько напоминает созывавшийся советским руководством «Всемирный кон­гресс миролюбивых сил». Тогда речь шла тоже об имидже, в обоих случаях были приглашены только избранные лица. Приглашение на встречу не получили ни Папа Бенедикт XVI (Benedikt XVI), ни далай-лама. В связи с убийством четырех российских дипломатов не были приглашены также мусульманские деятели из Ирака.