Уничтожайте террористов!

ВЛАДИМИР Путин отдал приказ специальным силам начать охоту за теми, кто обезглавил в Багдаде несколько дней назад четырех российских дипломатов.

Путин не впервые допускает сильные выражения в отношении террористов. Но на этот раз приказ, отданный российским секретным агентам, предполагает дейст­вия на территории иностранного государства.

«Президент приказал специальным силам предпринять все необходимые меры к поиску и уничтожению преступников, которые убили российских дипломатов в Ираке», - заявил «Интерфаксу» представитель Кремля. Было использовано именно слово «уничтожение». Не «захват» или «предание суду», а «уничтожение», «ликвидация». В России с врагами не церемонятся. Перед лицом терроризма русские выступают за жесткие методы.

Казнь четырех российских дипломатов в Ираке вызвала сильное волнение на родине. Захват на дороге, а затем требование террористов, неприемлемое для Владимира Путина. Потом появилось видео с записью кровавой казни трех заложников и убийства выстрелом в затылок четвертого. Не в первый раз российских граждан захватывают в Ираке, но на этот раз вместо обычного требования о выкупе имел место сговор между ирак­скими повстанцами и исламскими экстремистами, действующими в Чечне.

Путин в 1999 г., когда он занимал пост премьер-министра, использовал еще более сильное выражение, типичное для российских криминальных кругов. Он сказал, что чеченских боевиков следует «мочить в сортире».

И в подобных случаях русские никогда не шутили: вспомните Льва Троцкого, убитого в Мексике ледорубом по приказу Сталина в 1940 г., вспомните Зелимхана Яндарбиева, чеченского лидера, подорванного в автомобиле в Катаре в 2004 году. А между ними - многочисленные успешные операции по устранению, как, например, убийство болгарского диссидента Маркова в Лондоне в 1978 г. с помощью укола отравленным наконечником зонтика.