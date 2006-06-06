От синего прошлого к светлому настоящему

НА ПЕРВОЕ для себя заседание правительства новоиспеченный министр юстиции Владимир Устинов пришел настоящим франтом - в элегантном бледно-голубом костюме. Как будто хотел выделиться на общем серо-черном суконном однообразии коллег.

Премьер Михаил Фрадков, обнаружив за столом заседания правительства столь «светлую личность», не преминул отметить «новичка». «Приветствую Владимира Васильевича Ус­ти­нова в качестве министра юстиции», - заявил он.

Что касается самого г-на Устинова, то он не выглядел счастливым. Кадровая рокировка ключевых фигур в Генпрокуратуре и Минюсте явно не прошла для него бесследно. Хотя формально должность главы Минюста соответствует должности генерального прокурора, всем очевидно, что в новом качест­ве он изрядно растерял политический вес. Не скрасила разочарования и возможность носить любые костюмы.

А тут еще Михаил Фрадков, обычно умеющий сдерживать эмоции, не смог удержаться от соблазна напомнить прокурору о затейливом повороте служебной карьеры. Когда один из губернаторов пожаловался на сомнительные действия федеральных чиновников, премьер-министр, бросив взгляд на Устинова, пошутил, что глава Минюста наверняка взял факты «на карандаш». По залу прокатился смех. «Что смеетесь? - продолжил премьер. - Это лучше, чем если бы дело взял на контроль Юрий Чайка как бывший министр юстиции». В этот момент бывший ген­прокурор Владимир Устинов, которому напомнили, что полномочия у него уже не те, закусил губу.