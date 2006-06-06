В «ЕР» решили выиграть 9 выборов

В МИНУВШУЮ субботу 301 депутат Госдумы встретился в подмосковном пансионате с В. Путиным. Подобная встреча была до этого только раз - в 2004 г., и ее участники были обеспокоены критикой в свой адрес. Вторая прошла сразу после сигнала из Кремля о том, что президент может возглавить правящую партию.

На этот раз участники остались довольны. Президент говорил с ними предельно откровенно. Делал жесткие замечания в адрес правительства. Предлагал усилить контроль за реализацией национальных проектов, контролировать расход денег. «В ваших руках 67 губернаторов - вот и реагируйте!» - советовал В. Путин.

Президент поддержал тезис о так называемой «суверенной демократии» в России. Был довольно жестким в высказываниях в адрес США.

По словам участников встречи, партийная верхушка «Единой России» после встречи сделала вывод о возможной поправке в Конституцию, где руководителю государства давалась бы возможность быть членом партии. Но дальнейшие действия президента в этом направлении будут зависеть от того, как «Единая Россия» проведет предстоящие в октябре 9 региональных выборов. Понятно - должны выиграть.

Еще президент похвалил партийцев за работу с молодежью.

В свою очередь лидер партии и спикер Госдумы Б. Грызлов тоже сильно критиковал правительство. Больше всех досталось все тем же «мальчикам для битья» - Грефу и Кудрину. В частности, за то, что до сих пор не внесли свои предложения по решению демографической проблемы.

Похоже, что г-н Грызлов остался доволен встречей больше других. Если президент возглавит партию, то он станет его заместителем. А там, глядишь, - и преемником.