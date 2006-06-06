«Другие…» задумали скандал

ВОКРУГ предстоящей встречи лидеров «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге начинаются интриги оппозиции. Объявлено, что 11-12 июля, накануне встречи G8, в том же Питере пройдет заседание так называемой «Другой России». Ожидается, что главной задачей этого форума станет публичное представление экс-премьера М. Касьянова кандидатом в президенты 2008 года.

Предполагалось, что у «Других...» возникнут трудности с проведением такой встречи. И действительно, время и место, которое выбрали ее организаторы, не оставляли сомнений в их желании создать скандальную ситуацию, очень неудобную для власти. Но об участии в этой встрече уже заявили послы Великобритании, Канады и двое помощников госсекретаря США К. Райс. Как говорится - неплохая крыша подбирается.

Разумеется, эта затея в Кремле никому не понравилась. Помощник президента И. Шувалов уже выступил с предупреждением и рекомендацией этого не делать.

Главная интрига - согласится ли встретиться с оппозиционерами Дж. Буш? На этом, во всяком случае, настаивает большое число конгрессменов США. Если это произойдет, считают наблюдатели, то во всех властных структурах могут последовать некие оргвыводы. Но разбор полетов произойдет, естественно, после саммита.