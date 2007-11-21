Большая тайна Минфина

Логика рассуждений аналитиков просматривается следующая. Если В. Путин после выборов в Госдуму решит прервать свой президентский срок, то исполняющим обязанности главы государства станет В. Зубков. А исполняющим обязанности премьер-министра – А. Кудрин, аж до мая! При этом у г-на Кудрина, как говорят, не совсем простые отношения с В. Зубковым и – что очень важно – с так называемыми силовиками: и теми, кто находится в министерских креслах, и теми, кто работает в администрации президента. Вывод на первый взгляд однозначный: чтобы держать в узде возможного премьера, силовики арестовали его самого доверенного заместителя. Причем арест произошел, когда г-н Кудрин только летел в Южную Африку с 5-дневным визитом.

Между тем при более внимательном изучении вопроса открывается совершенно иная картина. Да, г-ну Сторчаку инкриминируют попытку хищения 43 млн. долл. государственных долгов. Но если уж речь пошла о проблеме возврата России иностранных долгов, то говорить надо о многих десятках миллиардов долларов. Их либо списывали вовсе, либо продавали процентов за 10–20 от стоимости неким фирмам. А они выколачивали из должников остальные 80…

Что касается полного списания долгов, то можно перечислить таких счастливчиков, как Ирак, Ангола, Эфиопия, Конго… Все необходимые документы с обоснованием списания долгов готовил Минфин. И никто не знает, что стоит за этими бумагами. Все делалось в строжайшем секрете, и главными посвященными в эту кухню были как раз г-да Сторчак и Кудрин.

Но «странность» списания десятков миллиардов долларов – полбеды. Известно, что следователи Следственного комитета Генпрокуратуры интересуются и проблемой размещения денег Стабфонда. Вопрос в том, почему руководство Минфина размещало деньги Стабфонда там, где размещать их было не нужно, – в американских ценных бумагах? Да – они дают около 4% прибыли в год. Но только за этот год доллар по отношению к рублю подешевел на 16%! По мнению аналитиков, с начала 2007-го мы уже потеряли на обесценивании американской валюты около 4 млрд. долларов!

Говорят, следователи очень опасались, что г-н Сторчак захотел бы уничтожить какие-то документы. В такой деликатной сфере, как списание долгов, где совершенно конфиденциальные бумаги подписываются чуть ли не в одном экземпляре, это могло стать катастрофой. Тем и объясняются столь стремительный арест и обыск у него дома. Как говорится – надо было успеть помешать спрятать «концы в воду». Представьте себе, что миллиарды государственных денег, размещенных под 4% в каком-то американском банке, по секретному соглашению сторон могли быть размещены в неком либерийском банке под 8%? Правды-то кроме двух высших чиновников Минфина не знает никто! А то, что дело очень серьезное, говорит тот факт, что г-н Кудрин не стал звонить, как принято в таких случаях, В. Путину с «просьбой защитить от произвола органов». Значит – не уверен в своих позициях.

Одним словом – средства Стабилизационного фонда в опасности? Во всяком случае, до конца не известны ни условия их размещения, ни условия возврата.

Какую-то ясность в это мог бы внести экс-министр финансов и экс-премьер М. Кась-

янов. Он тоже приложил к этой проблеме руку. Но привлекать ли его к расследованию – решит следствие.