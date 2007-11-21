//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

В. Зубков догоняет С. Иванова и Д. Медведева

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

В. Зубков догоняет С. Иванова и Д. Медведева
В. Зубков

Как показал всероссийский опрос «Левада-центра», проведенный 9–13 ноября 2007 г., за г-на Зубкова уже сейчас готовы проголосовать 11% россиян, хотя в сентябре таковых было лишь 2%. При этом доля сторонников С. Иванова составляет 16% (на 2% меньше, чем в сентябре), а Д. Медведева – 13% (на 4% меньше).

У В. Зубкова есть и заметный потенциал роста его президентского рейтинга: его назвали в числе политиков, которые вызывают наибольшее доверие, 16% россиян (С. Иванова и Д. Медведева называют 21–22%).

Растут шансы премьера на победу и в гипотетическом втором туре. Если в октябре между С. Ивановым и В. Зубковым первого выбрали 32%, а второго – 20%, то сейчас соотношение сил – 30% на 22%. Таким образом, всего за месяц разрыв между главными претендентами сократился с 12% до 8%. Что же касается Д. Медведева, то В. Зубков может опередить его уже в ближайшем месяце: если в октябре первый вице-премьер опережал премьера на 7%, то сейчас – лишь на 4%. Конечно, всем понятно, что в реальности никакого «второго тура» не будет и от В. Путина на выборах будет только один серьезный кандидат. Но данные опросов о «втором туре» как раз и показывают, у кого из «людей В. Путина» больше всего шансов стать «единым кандидатом Кремля» на президентских выборах-2008.

Что же касается оппозиционных кандидатов, то рейтинг Г. Зюганова составляет 9%, С. Глазьева и Г. Явлинского – по 2%, у остальных – еще меньше. Как видим, у оппозиции пока нет ни одного кандидата, способного составить серьезную конкуренцию «преемнику В. Путина».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл перечислил наиболее опасные виды оружия России. По его словам, подобное вооружение требует скорейшего ответа от Лондона.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//В мире

Трамп потребовал "отменить" инфляцию

Трамп потребовал "отменить" инфляцию

Президент США Дональд Трамп назвал «болванами» руководство Федеральной резервной системы и потребовал «отменить» инфляцию в стране. По мнению Трампа, «США всегда должны платить по самой низкой ставке».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

Член совета директоров Центробанка Михаил Мамута дал россиянам несколько советов, как избежать ненужных услуг в банке. Он предупредил, что нужно быть внимательнее и в погоне за выгодой не совершать импульсивных покупок.

//Здоровье

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Доктор Уильям Ли из Америки рассказал, какие продукты помогают поддерживать работу стволовых клеток в человеческом организме. Специалист отметил, что стволовые клетки помогают организму восстанавливаться после травм.

//Шоу-бизнес

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о своей последней встрече со звездой. По словам женщины, за последнее время артистка изменилась практически до неузнаваемости.

//Криминал

В Архангельской области мужчина изуродовал лицо мальчика за предполагаемую кражу

В Архангельской области мужчина изуродовал лицо мальчика за предполагаемую кражу

В Архангельской области пьяный мужчина топором изуродовал лицо 11-летнего ребёнка. Сообщается, что таким образом 40-летний мужчина пытался добиться от мальчика признания в краже автомобиля.

//Новости партнеров

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//Общество

Дело «Седьмой студии» вернулось в прокуратуру: оправдают ли фигурантов?

Дело «Седьмой студии» вернулось в прокуратуру: оправдают ли фигурантов?

Вот уже два года дело «Седьмой студии» – самый обсуждаемый судебный и следственный процесс в России. Кирилл Серебренников, худрук «Седьмой студии», и еще пять человек обвиняются в хищениях 133 млн. рублей.

//Новости СМИ2

//Общество

Специалисты обнаружили в филе трески мышьяк и кости, но не треску

Специалисты обнаружили в филе трески мышьяк и кости, но не треску

В Росконтроле проверили несколько марок филе трески в ледяной глазури и выяснили, что продукт состоит из чего угодно, но только не из заявленной рыбы. В одном из образцов даже обнаружили мышьяк.

//Культура

Дисней показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

Дисней показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

На страничке американской студии появился ролик, на котором гримируют исполнительницу главной роли продолжения «Малефисенты», Анджелину Джоли. Видео вызвало большой ажиотаж. В короткое время оно набрало 1,7 млн просмотров.

//Здоровье

Три способа справиться с гипертонией без медпрепаратов посоветовали врачи

Три способа справиться с гипертонией без медпрепаратов посоветовали врачи

Доктора рассказали о способах победы над гипертонической болезнью, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Наука

Ученые нашли воду в Космосе

Ученые нашли воду в Космосе

Учёные обнаружили воду на одной из ранее открытых экзопланет. По словам экспертов, она находится в так называемой "обитаемой зоне", где условия близки к земным.

//Общество

В Чувашии колхоз наказали за возделывание земель

В Чувашии колхоз наказали за возделывание земель

Административное дело и штраф. Таким стало наказание председателю колхоза «Свобода» в Чувашии. Ему вменили противозаконное «возделывание земли». Об этом сообщают местные СМИ.

//Общество

Work hard, play hard. Или как отдыхает офисный планктон

Work hard, play hard. Или как отдыхает офисный планктон

Кто хорошо работает, тот должен уметь и отдыхать. С этим выражением согласны многие работодатели. Редакция АН подготовила обзор способов релакса, которые устраивают работодатели своим сотрудникам.

//Новости партнеров

//Происшествия

На станции метро "Алтуфьево" под прибывающий поезд упал мужчина

На станции метро "Алтуфьево" под прибывающий поезд упал мужчина

В четверг, 12 сентября, на серой ветке столичного метрополитена произошло ЧП. Отмечается, что утром около 7.15 мужчина упал под прибывающий поезд на станции "Алтуфьево".

//Экономика

Зюганов: «Ростовщическую систему необходимо ликвидировать!»

Зюганов: «Ростовщическую систему необходимо ликвидировать!»

Геннадий Зюганов уверен, что ситуация с закредитованностью россиян достигла опасных масштабов. Лидер КПРФ считает, что для решения проблемы гражданам необходима помощь государства.

//В мире

В Киеве сообщили об уничтожении двух военных ВСУ во время новых боев в Донбассе

В Киеве сообщили об уничтожении двух военных ВСУ во время новых боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины потеряли 11 сентября в ходе новых позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе трех человек. Соответствующую информацию распространил в интернете штаб операции Киева в регионе.

//В мире

В Норвегии обнаружена неизвестная смертельная для собак инфекция

В Норвегии обнаружена неизвестная смертельная для собак инфекция

В Норвегии ветеринары не могут определить неизвестную болезнь, ставшую причиной смерти 25 собак. Сообщается, что таинственная инфекция развивается настолько стремительно, что хозяева не всегда успевают отвезти своих питомцев в клинику.

//Происшествия

СК: смерть студента на красной ветке столичного метро связана с доведением до самоубийства

СК: смерть студента на красной ветке столичного метро связана с доведением до самоубийства

После гибели 17-летнего студента под колёсами поезда на Сокольнической линии Московского метрополитена в среду, 11 сентября, возбудили уголовное дело. Инцидент произошёл на станции метро "Университет".

//Общество

Следком проверит школу после скандала с прической школьника

Следком проверит школу после скандала с прической школьника

Прическа, как у футболиста Златана Ибрагимовича, стала поводом для конфликта в одной из школ Красноярского края. Потом — поводом для проверки следственным комитетом. История приобретает мировую известность, а учителей подозревают в превышении полномочий.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
4

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"
5

Истерика вокруг российского газа.

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры