Что ждет национального лидера?

Если конкретно, то вопрос лишь один – останется ли действующий президент у власти? А если нет – то каким по продолжительности будет срок его возвращения в Кремль? Масла в огонь, как известно, подлили многочисленные инициативные группы граждан, требующие сохранить преемственность власти. Как мы и писали, их представители собрались в Твери и Москве. Принято «Обращение к гражданам России». В. Путин назван в нем национальным лидером.

Разумеется, такое давление и сверху, и снизу не могло остаться не замеченным самим В. Путиным. На встрече с избирателями в Красноярске он сказал, что примет какое-то решение, основываясь на результатах выборов «Единой России», чей список он возглавляет. Это заявление и стало поводом для проведения политического анализа. Вариантов – несколько.

Первый – самый простой, но и самый маловероятный. «Единая Россия» получает около 50% в новом составе Госдумы. Результат неплохой, но это не будет «сокрушительной победой». Президент в этом случае доработает до 2 марта – дня выборов нового главы государства – и уступит ему место.

Второй вариант. Он возможен, если «Единая Россия» получит на выборах в Госдуму от 60 до 70% голосов. В этом случае комментаторы не исключают следующего развития событий.

По действующему законодательству, Совет Федерации официально объявит о дате выборов президента в течение 10 дней, начиная с 23 ноября. Скорее всего, это произойдет 26 или 27 ноября. А 2 декабря президент подпишет соответствующий указ «О дате проведения очередных выборов Президента РФ». Слово «очередных» является ключевым. Дело в том, что на исходе второго президентского срока Б. Ельцина КПРФ обратилась в Конституционный суд с запросом о возможности еще одного срока для Бориса Николаевича, если он раньше времени уйдет в отставку. У всех на памяти в то время оставался так называемый казус Титова: самарский губернатор раньше времени ушел в отставку со своего второго срока и избрался на третий, что формально закон запрещал. В результате запроса коммунистов КС запретил лицу, досрочно сложившему с себя президентские полномочия, участвовать во внеочередных выборах.

Что происходит сегодня? Совет Федерации назначит дату очередных выборов на 2 марта. А 3 декабря уже станут известны результаты выборов в Госдуму. В законе о выборах в Госдуму сказано: через 5 дней после официального оглашения ЦИКом результатов кандидат в депутаты Госдумы должен сделать свой выбор.

Первое. Он идет в депутаты и слагает с себя все остальные полномочия, в том числе – президентские.

Второе. Он остается в прежней должности, но пишет в ЦИК заявление, что в депутаты идти не собирается.

И вот здесь эксперты совсем не исключают того, что В. Путин все же пойдет в депутаты. Ненадолго – до 2 марта, чтобы участвовать в выборах президента. Для этого будут соблюдены как необходимые, так и достаточные условия.

Необходимые:

– выборы будут очередные;

– выборы будут проводиться не после «двух сроков подряд», что запрещено законом. Второй срок будет прерван.

Достаточные:

– «Единая Россия» получит на выборах в Госдуму более 60% голосов. Это продемонстрирует огромное доверие к В. Путину как к национальному лидеру. В результате он и получит моральное право участвовать в выборах президента.

И все же… Эксперты оценивают такое развитие событий с вероятностью 50х50. Только со стороны может казаться, что управлять такой страной, как Россия, – одно удовольствие. Это тяжкий крест, и сделать для себя окончательный выбор В. Путину будет очень нелегко.