Социалистическая идея и сегодня очень популярна

«Справедливая Россия» – одна из трех партий (наряду с ЕР и КПРФ), которая точно попадает в будущую Думу. О том, принятия каких законов она будет добиваться в стенах российского парламента, мы поговорили с секретарем политбюро СР и одним из ее идеологов Николаем ЛЕВИЧЕВЫМ.

– ПАРТИЯ «Единая Россия» в связи с согласием В. Путина возглавить их список, находится сейчас в состоянии «административной эйфории». А как обстоит дело с давлением со стороны административного ресурса – оно усиливается или ослабевает?

– Давление административного ресурса мы ощущаем и к нему готовы. Так, в начале ноября в Нижегородской области в городе Кстов и поселке Красные Баки пытались сорвать выступления Эдиты Пьехи. Во многих регионах нашим депутатам отказываются предоставлять помещения для встречи с избирателями. Работники транспортной милиции препятствуют своевременной доставке нашей агитационной литературы, следственные группы останавливают работу типографий, сотрудничающих с нашей партией, под предлогом того, что эти типографии «ведут антиправительственную деятельность». Работники ГИБДД злостно превышают свои полномочия, выполняя несвойственные им функции, и фактически оказывают влияние на ход избирательной кампании. Особенно отличилась транспортная милиция Пермского края, Вологодской, Воронежской и Московской областей.

Или вот такой пример: саратовский мэр ушел со своего поста, отказавшись любой ценой обеспечить поддерж­ку партии власти. Однако заметьте, как на это отреагировал губернатор. Он заявил, что на результат выборов уход мэра не повлияет. Так мы не стабильность получим, а полную политическую апатию и правовой нигилизм или, того хуже, спровоцируем рост радикализма в стране.

– Некоторые политологи считают, что историческая миссия русского народа заключается в том, чтобы покончить с утопической мечтой о всеобщем равенстве, развенчать коммунизм. После русского эксперимента уже ни один народ не захочет пойти по этому пути. А «Справедливая Россия» призывает нас еще раз попробовать?

– Давайте не будем забывать о том, что во многом благодаря «советскому эксперименту» состоялась современная Европа (в том числе государства всеобщего благосостояния). Не считаться с социальными достижениями совет­ского социализма тоже нельзя.

А социалистическая идея и сегодня очень популярна в мире, причем не только в бедных или развивающихся странах. Объединенная социалистическая фракция в Европарламенте – вторая по численности, в нее входит 232 депутата (27% от общего числа мест в Европарламенте) от 20 социал-демократических, социалистических и рабочих партий.

Мы призываем не к примитивному равенству, а к эффективному социальному государству, суть которого – в наличии системы защиты жизненных интересов большинства населения. В рамках современной концепции социального государ­ства огромную роль играет теория «социального капитала», предлагающая целый ряд индикаторов и критериев, важнейшим среди которых является индекс развития человеческого капитала, включающего уровень образования, продолжительность и качество жизни, взаимное доверие членов общества.

Для нашей страны острейшей проблемой является огромная дифференциация доходов. 20 миллионов наших сограждан живут за чертой бедности, т.е. имеют доход ниже прожиточного минимума. В наиболее сложном положении не только инвалиды, пенсионеры, но и работающие граждане, составляющие группы «работающих бедных». Вот от чего мы хотим уйти.

– Россия, по определению, – «левая страна». Так было в XIX в., в XX-м, так, видимо, будет и в первой половине XXI в., что связано с низким уровнем жизни большинства населения. Есть ли возможность объединить все левые силы в единую политическую коалицию в ближайшие десятилетия?

– Уверен, такая возможность есть. Более того, эта возможность уже во многом реализована. Напомню, что «Справедливая Россия» – результат объединения партии «Родина», Партии пенсионеров и Партии жизни, затем к нам присоединились еще четыре партии.

Мы неоднократно говорили, что ориентированы на актуальную социалистическую идею, которая противостоит воинствующему либерализму, бездумному потребительству и накопительству. Мы за такую социалистическую идею, которая позволяет построить социальное государство с достойным уровнем пенсий и зарплат, с системой прогрессивного налогообложения, позволяющей минимизировать последствия различий в доходах.

Социализм для нас – это прежде всего гуманизм, вера в человека, создание общества, где каждый может рассчитывать на поддержку государства.

Ну, скажите, разве это нормально, что в Стабфонде накоплены миллиарды, а весь Интернет и газеты забиты объявлениями «ребенку требуется операция, нужны день­ги». Неужели одна из богатейших стран мира не в состоянии оплатить лечение своих детей?

Добавлю, наша партия стала активно участвовать в международном социалистическом движении, так как в условиях глобализации необходимо объединение всех левых сил для того, чтобы противостоять глобальным угрозам, начиная от сохранения нормальной среды обитания до преодоления бедности.

В конце ноября мы проводим Меж­дународный социалистический форум, где обсудим с коллегами из стран СНГ, Азии, с европейскими социалистами наиболее значимые социальные проблемы современного мира и пути их решения.