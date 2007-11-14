//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Социалистическая идея и сегодня очень популярна

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 «Справедливая Россия» – одна из трех партий (наряду с ЕР и КПРФ), которая точно попадает в будущую Думу. О том, принятия каких законов она будет добиваться в стенах российского парламента, мы поговорили с секретарем политбюро СР и одним из ее идеологов Николаем ЛЕВИЧЕВЫМ.
 – ПАРТИЯ «Единая Россия» в связи с согласием В. Путина возглавить их список, находится сейчас в состоянии «административной эйфории». А как обстоит дело с давлением со стороны административного ресурса – оно усиливается или ослабевает?

 – Давление административного ресурса мы ощущаем и к нему готовы. Так, в начале ноября в Нижегородской области в городе Кстов и поселке Красные Баки пытались сорвать выступления Эдиты Пьехи. Во многих регионах нашим депутатам отказываются предоставлять помещения для встречи с избирателями. Работники транспортной милиции препятствуют своевременной доставке нашей агитационной литературы, следственные группы останавливают работу типографий, сотрудничающих с нашей партией, под предлогом того, что эти типографии «ведут антиправительственную деятельность». Работники ГИБДД злостно превышают свои полномочия, выполняя несвойственные им функции, и фактически оказывают влияние на ход избирательной кампании. Особенно отличилась транспортная милиция Пермского края, Вологодской, Воронежской и Московской областей.

 Или вот такой пример: саратовский мэр ушел со своего поста, отказавшись любой ценой обеспечить поддерж­ку партии власти. Однако заметьте, как на это отреагировал губернатор. Он заявил, что на результат выборов уход мэра не повлияет. Так мы не стабильность получим, а полную политическую апатию и правовой нигилизм или, того хуже, спровоцируем рост радикализма в стране.

 – Некоторые политологи считают, что историческая миссия русского народа заключается в том, чтобы покончить с утопической мечтой о всеобщем равенстве, развенчать коммунизм. После русского эксперимента уже ни один народ не захочет пойти по этому пути. А «Справедливая Россия» призывает нас еще раз попробовать?

 – Давайте не будем забывать о том, что во многом благодаря «советскому эксперименту» состоялась современная Европа (в том числе государства всеобщего благосостояния). Не считаться с социальными достижениями совет­ского социализма тоже нельзя.

 А социалистическая идея и сегодня очень популярна в мире, причем не только в бедных или развивающихся странах. Объединенная социалистическая фракция в Европарламенте – вторая по численности, в нее входит 232 депутата (27% от общего числа мест в Европарламенте) от 20 социал-демократических, социалистических и рабочих партий.

 Мы призываем не к примитивному равенству, а к эффективному социальному государству, суть которого – в наличии системы защиты жизненных интересов большинства населения. В рамках современной концепции социального государ­ства огромную роль играет теория «социального капитала», предлагающая целый ряд индикаторов и критериев, важнейшим среди которых является индекс развития человеческого капитала, включающего уровень образования, продолжительность и качество жизни, взаимное доверие членов общества.

 Для нашей страны острейшей проблемой является огромная дифференциация доходов. 20 миллионов наших сограждан живут за чертой бедности, т.е. имеют доход ниже прожиточного минимума. В наиболее сложном положении не только инвалиды, пенсионеры, но и работающие граждане, составляющие группы «работающих бедных». Вот от чего мы хотим уйти.

 – Россия, по определению, – «левая страна». Так было в XIX в., в XX-м, так, видимо, будет и в первой половине XXI в., что связано с низким уровнем жизни большинства населения. Есть ли возможность объединить все левые силы в единую политическую коалицию в ближайшие десятилетия?

 – Уверен, такая возможность есть. Более того, эта возможность уже во многом реализована. Напомню, что «Справедливая Россия» – результат объединения партии «Родина», Партии пенсионеров и Партии жизни, затем к нам присоединились еще четыре партии.

 Мы неоднократно говорили, что ориентированы на актуальную социалистическую идею, которая противостоит воинствующему либерализму, бездумному потребительству и накопительству. Мы за такую социалистическую идею, которая позволяет построить социальное государство с достойным уровнем пенсий и зарплат, с системой прогрессивного налогообложения, позволяющей минимизировать последствия различий в доходах.

 Социализм для нас – это прежде всего гуманизм, вера в человека, создание общества, где каждый может рассчитывать на поддержку государства.

 Ну, скажите, разве это нормально, что в Стабфонде накоплены миллиарды, а весь Интернет и газеты забиты объявлениями «ребенку требуется операция, нужны день­ги». Неужели одна из богатейших стран мира не в состоянии оплатить лечение своих детей?

 Добавлю, наша партия стала активно участвовать в международном социалистическом движении, так как в условиях глобализации необходимо объединение всех левых сил для того, чтобы противостоять глобальным угрозам, начиная от сохранения нормальной среды обитания до преодоления бедности.

 В конце ноября мы проводим Меж­дународный социалистический форум, где обсудим с коллегами из стран СНГ, Азии, с европейскими социалистами наиболее значимые социальные проблемы современного мира и пути их решения.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//Армия

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация США приняла решение о продаже польскому государству тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

//Шоу-бизнес

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

//В мире

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли. Певица опубликовала 3,5 - минутный ролик.

//Шоу-бизнес

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.

//Политика

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

//Общество

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

Количество разводов в России за январь-июль уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

//Новости партнеров

//Общество

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве Российской Федерации рассказали о том, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям, не достигшим 21 года накануне был одобрен большинством федеральных ведомств.

//Происшествия

Видео: жители Иркутска рассказали о чёрной и рыжей воде из-под крана

Видео: жители Иркутска рассказали о чёрной и рыжей воде из-под крана

Стало известно об инциденте, который произошёл в Иркутске в одном из жилых домов. Местные жители пожаловались на то, что у них из-под крана в квартире течёт чёрная вода.

//Происшествия

В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении

В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении

Командование Южного военного округа Минобороны РФ отреагировало на сообщение о гибели российского военнослужащего в армянском городе Гюмри. В ведомстве рассказали подробности смерти.

//Происшествия

Российский турист скончался на курорте в Болгарии

Российский турист скончался на курорте в Болгарии

Российский турист утонул в море в районе болгарского курорта в городе Поморие на южном черноморском побережье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию Бургаса 11 сентября.

//Политика

Кузнецова просит провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Кузнецова просит провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Государственной Думы Вячеславу Володину провести амнистию осуждённых несовершеннолетних и женщин по семейным обстоятельствам.

//Экономика

Начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год

Начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год

В Федеральной налоговой службе состоялось заседание расширенной коллегии, на котором глава ФНС Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за восемь месяцев 2019 года.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры