//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Интриги региональных выборов

Список удмуртских коммунистов возглавил Юрий Маслюков

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

2 декабря одновременно с выборами в Госдуму пройдут еще и выборы в 9 региональных парламентов. Избирать депутатов будут жители Краснодарского и Камчатского краев, Саратовской, Пензенской и Смоленской областей, а также Удмуртии, Мордовии, Бурятии и Северной Осетии.

 ПРОВЕРКУ на проч­ность прошли лишь три парламентские партии, которые регистрируются по упрощенной процедуре без подписей и залога («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР) и «Справедливая Россия».

 В Краснодарском крае, где популярность «Единой России» (ЕР) сама по себе невысока (см. таблицу), губернатор А. Ткачев может удвоить ее рейтинг. По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), деятельность Ткачева на посту губернатора положительно оценивают 64,3% жителей края, а отрицательно – только 23,8%. В Пензенской области губернатор рейтинг ЕР также поднимет, но ненамного: у В. Бочкарева в области много сторонников (53,3%), но немало и противников (34,3%).

 А вот в Удмуртии и в Смоленской области лидерство губернатора в списке ЕР способно опустить ее высокий рейтинг. Дея­тельность главы республики А. Вол­кова, который руководит Удмуртией 14 лет, оценивают положительно лишь 42,9%, а отрицательно – 41%. Но особенно усложнил триумфальную победу партии власти, возглавив ее список, смоленский губернатор В. Мас­лов: за него 28,6% смолян, а против – 54,4%. Недаром возглавлять региональный список ЕР на выборах в Госдуму Кремль доверил не ему, а лидеру смоленской ЕР, депутату С. Антуфь­еву.

 Популярность партии власти в Мордовии из-за лидерства в ее списке президента Н. Меркушкина не изменится: за Меркушкина – 56,4%, т.е. столько же, сколько уже имеет и сама ЕР. Впрочем, результаты выборов вполне могут измениться: 8 ноября в эфире мордовского ГТРК показали встречу Н. Меркушкина с ветеранами, на которой он заявил, что «нам необходима явка в 95% и за ЕР – 92%». Такие «чудеса» для Мордовии не новы: еще в 2003 г. партия власти здесь поставила всероссийский рекорд в 76%, причем в отдаленных районах она «набрала» 99–100%, а на тех участках, где был обеспечен должный контроль за ходом подсчета, – 38–56%.

 У КПРФ также довольно сильные списки. Так, удмуртских коммунистов поведет на выборы бывший первый вице-премьер СССР и РФ Ю. Маслюков, смоленских – космонавт и депутат С. Савицкая, пензенских – депутат В. Илюхин (набравший 41% на губернаторских выборах-2002 и лишь на 4,5% отставший от действующего главы В. Бочкарева), саратовских – известный критик единороссов и борец с коррупцией депутат В. Рашкин и т.д.

 Есть сильные лидеры и в региональных списках «Справедливой России». Так, краснодарский список «эсеров» возглавляет популярный здесь одномандатник и друг губернатора Ткачева И. Харченко, №2 – первый проректор Краснодарского госуниверситета Н. Денисов, №3 – адвокат и депутат гордумы Новороссийска В. Машкарин. Сильный список «эсеров» в Краснодаре уже привел к росту их рейтинга: даже по данным движения «Наши», «Справедливая Россия» здесь уже сейчас может рассчитывать на 10–15%. Камчатских «эсеров» ведет на выборы депутат и председатель Комитета по правопорядку и безопасности местного парламента С. Павлов. Кроме того, «Справедливую Россию» на Камчатке поддерживает бывший губернатор М. Машковцев.

 А вот списки ЛДПР в основном возглавляют бизнесмены (гендиректор риэлтерской компании «Столица» А. Маркин в Удмуртии, гендиректор ОАО «Бурятгаз» И. Бобков в Бурятии и т.д.). Список краснодарской ЛДПР, еще недавно выступавшей «За русских, за бедных!», возглавляют грузинский бизнесмен-депутат Евгений Нодарь­евич Тепляков (до августа 2007 г. носивший фамилию Багишвили) и адыгеец, начальник участка АЗС «Роснефть-Туапсенефтепродукт» Роман Аисович Напсо. Кстати, его брат Юрий Аисович (совладелец «Туапсегоргаз») возглавляет один из краснодарских списков ЛДПР уже на выборах в Госдуму. Впрочем, и Напсо, и Багишвили больше прославились в Сочи и Туапсе своими отцами. Нодари Багишвили 28 сентября 2003 г. был убит в «разборке». В июле 2003 г. охранниками принадлежащего семье Багишвили кафе «Розарий» был убит участковый уполномоченный Аршак Кешишян. Родной брат погибшего Галуст Кешишян за это обстрелял из автомата БМВ, в котором ехал Нодари Багишвили. А Аис Напсо – директор мясокомбината «Туапсинский» – 17 июля 2002 г. убит на выходе из арбитражного суда Краснодара 70-летним поставщиком мяса, которому Напсо не отдавал деньги за мясо даже через суд.

 Вот такие интересные персонажи избираются у нас депутатами на региональных выборах.

Рейтинги партий по данным опроса ФОМ в мае 2007 года (в %)

  Саратовская область
Смоленская областьПензенская областьКраснодарский крайКамчатский крайУдмуртияМордовия
«Единая Россия» 32,4 39,931,725,832,9 45,751,2
КПРФ
10,3 10,38,15,2 8,44,8 13,0
«Справедливая Россия» 6,4 3,93,01,84,94,72,2
ЛДПР 3,7 8,95,64,44,3
5,44,4
другие партии 3,3 6,14,82,96,54,31,2
не определились, не пойдут на выборы 43,9 30,946,859,943,035,128,0

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//В мире

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

//Шоу-бизнес

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

//Новости СМИ2

//В мире

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли. Певица опубликовала 3,5 - минутный ролик.

//Шоу-бизнес

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.

//Политика

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

//Общество

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

Количество разводов в России за январь-июль уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

//Общество

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве Российской Федерации рассказали о том, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям, не достигшим 21 года накануне был одобрен большинством федеральных ведомств.

//Новости партнеров

//Происшествия

Видео: жители Иркутска рассказали о чёрной и рыжей воде из-под крана

Видео: жители Иркутска рассказали о чёрной и рыжей воде из-под крана

Стало известно об инциденте, который произошёл в Иркутске в одном из жилых домов. Местные жители пожаловались на то, что у них из-под крана в квартире течёт чёрная вода.

//Происшествия

В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении

В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении

Командование Южного военного округа Минобороны РФ отреагировало на сообщение о гибели российского военнослужащего в армянском городе Гюмри. В ведомстве рассказали подробности смерти.

//Происшествия

Российский турист скончался на курорте в Болгарии

Российский турист скончался на курорте в Болгарии

Российский турист утонул в море в районе болгарского курорта в городе Поморие на южном черноморском побережье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию Бургаса 11 сентября.

//Политика

Кузнецова просит провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Кузнецова просит провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Государственной Думы Вячеславу Володину провести амнистию осуждённых несовершеннолетних и женщин по семейным обстоятельствам.

//Экономика

Начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год

Начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год

В Федеральной налоговой службе состоялось заседание расширенной коллегии, на котором глава ФНС Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за восемь месяцев 2019 года.

//Политика

Киев заплатит освобожденным украинцам по 4 тысячи долларов

Киев заплатит освобожденным украинцам по 4 тысячи долларов

Кабмин Украины выделит 100 тыс. гривен украинцам, которые были возвращены в результате обмена с РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры