Кто такие «Три «А»?
№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
НА ТЕУКУЩЕЙ неделе в стране можно отметить два весьма существенных события.
В Красноярске состоялось заседание Госсовета. В нем принял участие президент страны В. Путин. Госсовет на этот раз был посвящен развитию транспортной инфраструктуры. Основным докладчиком оказался А. Хлопонин – губернатор Красноярского края.
Но главное событие ноября должно случиться в Твери. Здесь пройдет учредительный съезд движения в поддержку Президента России В. Путина. Один из лозунгов – о «третьем сроке». К Кремлю это движение не имеет отношения и является инициативой «снизу». Хотя губернаторы, в том числе и тверской – г-н Зеленин, – всяческую поддержку инициативным группам оказывают.
Пока известно, что движение могут возглавить три человека, которых окрестили «Три «А». Это доярка Агапова, адвокат Астахов и хирург-кардиолог Акчурин. Предполагается, что съезд примет решение о массовом марше на Москву. Его участники потребуют от В. Путина остаться во власти. Возможно, в ряде областей будут проведены даже крестные ходы по этому же поводу.
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