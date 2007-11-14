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Москва унизила Рушайло руками архангельских депутатов

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Виктор Малый, Архангельск ]

Москва унизила Рушайло руками архангельских депутатов
В. Рушайло

 НАПОМНИМ, что 9 ноября этого года Собрание депутатов Архангельской области «прокатило» наз­начение экс-министра МВД Вла­ди­ми­ра Рушайло сенатором от исполнительного органа региона.

 Место сенатора от Архангельской области оказалось вакантным после того, как на рыбалке погиб Юрий Сивков, занимавший этот пост последний год. Владимир Рушайло вошел в область как креатура полпреда по СЗФО Ильи Клебанова.  А позиции самого г-на Клебанова в Архангельской области весьма непрочны.

 Господин Рушайло по прибытии в Архангельск даже не сделал попыток провести консультации с председателями всех фракций Собрания. Состоялись консультации только с фракциями «Единой России» и «Справедливой России», которые должны были обеспечить ему необходимое количество голосов. Остальные фракции просто обзвонил председатель Собрания Виталий Фортыгин. Он же на предсессионной планерке известил депутатов о том, что вопрос назначения нового сенатора будет внесен на внеочередную сессию.

 Само заседание, как теперь известно, закончилось скандально: после подсчета голосов председатель сообщил о том, что были нарушены процедуры, предусмотренные документами Совета Федерации, и итоги голосования значения не имеют. А они были таковы: 22 голоса «за» при необходимых 31. И на просьбы депутатов все же их огласить ответил категорическим отказом. И подкрепил свое решение эмоциональным аргументом: «Можете меня переизбрать, но итоги закрытого голосования оглашены не будут». С креслом председателя Собрания Виталий Фортыгин, «зубр» архангельской политики, готов был расстаться впервые.

 Согласно одной из версий, показательная порка Рушайло – это лишь второй акт по устранению этого некогда сильного персонажа с политической сцены: сначала его убрали с поста исполнительного секретаря стран СНГ и вот теперь казус с провинциальными депутатами.  Вместе с ним рискует остаться не у дел и его покровитель – Илья Клебанов, который может оказаться заложником им же задуманной интриги.

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