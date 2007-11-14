Москва унизила Рушайло руками архангельских депутатов
№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Виктор Малый, Архангельск ]
НАПОМНИМ, что 9 ноября этого года Собрание депутатов Архангельской области «прокатило» назначение экс-министра МВД Владимира Рушайло сенатором от исполнительного органа региона.
Место сенатора от Архангельской области оказалось вакантным после того, как на рыбалке погиб Юрий Сивков, занимавший этот пост последний год. Владимир Рушайло вошел в область как креатура полпреда по СЗФО Ильи Клебанова. А позиции самого г-на Клебанова в Архангельской области весьма непрочны.
Господин Рушайло по прибытии в Архангельск даже не сделал попыток провести консультации с председателями всех фракций Собрания. Состоялись консультации только с фракциями «Единой России» и «Справедливой России», которые должны были обеспечить ему необходимое количество голосов. Остальные фракции просто обзвонил председатель Собрания Виталий Фортыгин. Он же на предсессионной планерке известил депутатов о том, что вопрос назначения нового сенатора будет внесен на внеочередную сессию.
Само заседание, как теперь известно, закончилось скандально: после подсчета голосов председатель сообщил о том, что были нарушены процедуры, предусмотренные документами Совета Федерации, и итоги голосования значения не имеют. А они были таковы: 22 голоса «за» при необходимых 31. И на просьбы депутатов все же их огласить ответил категорическим отказом. И подкрепил свое решение эмоциональным аргументом: «Можете меня переизбрать, но итоги закрытого голосования оглашены не будут». С креслом председателя Собрания Виталий Фортыгин, «зубр» архангельской политики, готов был расстаться впервые.
Согласно одной из версий, показательная порка Рушайло – это лишь второй акт по устранению этого некогда сильного персонажа с политической сцены: сначала его убрали с поста исполнительного секретаря стран СНГ и вот теперь казус с провинциальными депутатами. Вместе с ним рискует остаться не у дел и его покровитель – Илья Клебанов, который может оказаться заложником им же задуманной интриги.
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