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Названы 8 лучших губернаторов

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 Еще в середине октября В. Путин утвердил список регионов, в которых он разрешает губернаторам и отделениям «Единой России» использовать свой образ. Проще говоря, выпускать предвыборные плакаты и рекламные щиты, на которых губернатор будет стоять вместе с президентом.

 НЕСМОТРЯ на участие президента в федеральном списке, его изображение на агитматериалах все равно может появиться только с письменного согласия изображаемого. «Единая Россия» рассчитывала получить лидера страны на все плакаты. Но он с этим не согласился.

 В основном губернаторов отобрали по степени популярности у населения. Первоначально в таком списке оказалось 27 глав регионов. Но к 18 октября, как сообщают наши источники, список был серьезно скорректирован. В нем решили оставить всего 8 счаст­ливчиков. Среди них оказались все три губернатора-тюменца. Собственно тюменский – В. Якушев, ханты-мансийский – А. Филипенко, ямало-ненецкий – Ю. Неелов. Что и неудивительно: глава Администрации президента С. Собянин сам в недавнем прошлом был тюменским губернатором.

 Кроме них, в список лучших губернаторов попали четыре члена бюро высшего совета «Единой России»: Ю. Лужков (его деятельность, по данным проведенного в мае по заказу Кремля опроса ФОМ, одобряют 72,5% москвичей, не одобряют – 20,3%), М. Шаймиев (за него в Татарстане 79%, против – 16,4%), В. Ишаев (он пользуется поддержкой 81,4% хабаровцев, а нелюбим лишь 11,2%) и А. Тулеев (за него 89,7% кузбассцев, против – 6,5%).

 Фамилия восьмого счастливчика держится пока в секрете: им мог бы оказаться пятый член бюро высшего совета ЕР краснодарский губернатор А. Ткачев. Но он не попал даже в список 27 (несмотря на то, что его поддер­живают 64,3% краснодарцев, а против – только 23,8%). Кроме того, восьмым губернатором мог оказаться и белгородец Е. Савченко, и томич В. Кресс (обоих поддерживают по 70,7% жителей их регионов).

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