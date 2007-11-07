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Вспомнить социализм

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 Светлана Горячева большую часть своей жизни была беспартийной, но всегда занимала принципиальную позицию. В 1970–80-е гг. ее не принимали в КПСС за то, что она не скрывала своего критического отношения к Брежневу и «застою». Да еще и, будучи природоохранным прокурором, не давала в Приморье ввести в строй ни один объект, пока не построят к нему необходимых очистных сооружений. За это в 1990 г. приморские журналисты выдвинули ее в депутаты Верховного Совета РСФСР. В 1995 г. она стала №2 в предвыборном списке КПРФ. Теперь Светлана Горячева – №2 в списке «Справедливой России».

 – СВЕТЛАНА Петровна, последние 5 лет вы были депутатом, который не примыкал ни к одной партии. Теперь вы выбрали «Справедливую Россию». Почему?

 – Я получила приглашение от Сергея Михайловича Миронова. Но перед тем как войти в партийный список, очень внимательно изучила и проанализировала все голосования фракции «Справедливая Россия» в Думе. Мы голосовали совершенно одинаково по социальным и другим вопросам. Среди членов партии много людей, к которым я отношусь с уважением, с которыми мы вместе боролись за принятие законопроектов, способных облегчить жизнь простых людей. Это и Оксана Дмитриева, автор законопроекта о справедливых пенсиях. Это и Галина Хованская, и Олег Шеин, которые много лет борются за то, чтобы жилищная реформа проводилась в интересах народа, а не так, как она сейчас проводится.

 Беда России в том, что до сегодняшнего дня не было мощной социалистической партии. К сожалению, Геннадию Зюганову не удалось решить эту задачу. Он ушел ближе к анпиловщине. «Справедливая Россия» – на верном пути. Стране необходимы преобразования социалистического характера.

 В Европе социал-демократические партии сыграли огромную роль. И капитализм там превратился в то, что мы называем шведской моделью социализма. В Европе это оказалось возможным. Почему же невозможно у нас? Пришло время и для России.

 – Как вы думаете, почему Сергей Миронов именно вам предложил стать кандидатом №2 в партийном списке?

 – Это надо спросить у него. Но, вероятно, потому, что я действительно человек левых взглядов. Я – социалист по своим убеждениям, от которых никогда не отказывалась и не откажусь. После исключения из КПРФ я 5 лет была независимым депутатом, не бегала и не металась по партиям. Наверное, это и повлияло на решение руководства «Справедливой России». Мне искренне хочется, чтобы в России появилась партия левого цент­ра. Чтобы это была партия интеллекта. Партия, изучившая опыт развития западной социал-демократии.

 У нас же благодаря г-ну Кудрину в бюджете на три года заложен рост тарифов на газ: в 2008 г. – на 28%, в 2009 и 2010 гг. – по 27%. Электроэнергия подорожает за те же годы на 12%, 12,5% и 13% соответственно, рост тарифов ЖКХ составит 17%, 18% и 19%. Если наше правительство не сможет обуздать аппетиты собст­венных монополий, тихая оккупация нашей территории будет продолжаться, в том числе и через дешевые продукты питания, товары массового спроса. Ведь из-за высоких тарифов, например, в моем родном Приморье не развивается местное производство, а завозить товары из центральных регионов России дороже, чем из Китая. И в этом виноваты отнюдь не китайцы, а наше правительство.

 На встречах с избирателями в глазах людей я вижу вопрос: почему в такой богатейшей стране народ так беден и неустроен? Если такое положение не нравится, то давайте обратимся к опыту, который имеется в мире. Там, где у власти находились или находятся социалисты и социал-демократы. Можно говорить об опыте Швеции, Норвегии, той же Франции, где сегодня больше социализма, чем капитализма. Например, в России всего 6 видов поддержки семьи, материнства и детства, а там – 28. Очень интересный опыт строительства социализма в Китае. Немало хорошего было и при социализме в Советском Союзе. А то у нас много «смелых» топтать свое прошлое. Кстати, много хорошего из советского опыта было взято на вооружение странами Запада, и сегодня трудно сказать, что там – капитализм или социализм? Вот куда мы должны двигаться и не отказываться от того позитивного в прошлом, что было у нас – в здравоохранении, образовании, культуре. Сегодня же по уровню жизни Россия на 148-м месте в мире, рядом с африканскими странами.

 – Как вы считаете, каким партиям удастся победить?

 – Все зависит от того, какой административный ресурс будет включен. Если мы вернемся в худшие прошлые времена, когда было неважно, как проголосуют, а важно, как подсчитают, то может случиться так, что на политическом олимпе будет только одна политическая сила. Мне кажется, что многих в правительстве это бы устраивало. Но есть горькое признание Наполеона в ссылке на Эльбе – «я погиб тогда, когда перестал слушать других». Не хотелось бы, чтобы страна под разговоры о движении вперед откатывалась далеко назад. Если же говорить о моем прогнозе, то кроме «Единой России» в парламент смогут пройти только КПРФ и «Справедливая Россия».

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