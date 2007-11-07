В. Якеменко вошел в правительство победителем

Как известно, 10 октября на пост главы правительственного Госкомитета по делам молодежи назначен лидер прокремлевского молодежного движения «Наши» В. Якеменко.

ОДНАКО некоторые чины правительства встретили «молодого» без воодушевления. В середине октября на заседании правительственной комиссии по проведению административной реформы состоялась презентация министрам и вице-премьерам первого доклада г-на Якеменко. Как сообщают источники «Аргументов неделi» в правительстве, молодежный лидер представил смету расходов своего комитета, которая была подвергнута общей критике. Особенно членов правительства возмутил пункт, в котором было указано выделение финансов в связи с тем, что сотрудникам молодежного Госкомитета необходима некая «форменная одежда». На ее производство предполагалось выделить несколько миллионов рублей.

«А какая именно специальная форма одежды так необходима сотрудникам вашего комитета? – спросил вице-премьер Александр Жуков. – Наверное, вам нужны пионерские галстуки? Если без них вы не сможете работать в правительстве – так и скажите, а мы уже сделаем выводы». Ответа не последовало. Затем и число штатных сотрудников Госкомитета по делам молодежи было радикально урезано: вместо сотен человек, о которых просил г-н Якеменко, ему утвердили штат в 50 человек. Для сравнения: штаты Минфина и МЭРТа только в Москве составляют по 2–4 тыс. постоянных сотрудников в каждом.

Однако в правительстве недооценили аппаратные возможности новичка. Уже 25 октября Правительство РФ утвердило нужный Якеменко проект постановления. Согласно ему, Госкомитет будет определять федеральный реестр молодежных организаций и распределять между ними государ­ственные и внебюджетные средства. Причем В. Якеменко сможет не только формировать список, но и распределять госсредства на проекты включенных в него организаций.

На содержание комитета на 2008 г. выделено 53 млн. рублей. В. Якеменко при этом получает статус министра и право на трех заместителей. Его Госкомитету переподчинены профильные проекты департамента по молодежи Минобрнауки с бюджетом 160 млн. руб. (профориентация, летние лагеря и поддержка молодых талантов), к которым добавится и поддержка в рамках нацпроекта «Образование» в размере 130 миллионов. Госкомитет Якеменко также будет координировать региональные молодежные проекты, сметы которых состоят из миллиардных цифр. Кроме того, В. Якеменко сможет разрабатывать новые федеральные целевые программы, сметы которых будет самостоятельно представлять в правительство.