Судьба народного любимца

Чем ближе дата выборов, тем с большим интересом отслеживаются слухи и политические расклады в отношении разного рода персон.

ОДНОЙ из центровых фигур продолжает оставаться руководитель МЧС С. Шойгу. Он – один из лидеров «Единой России» и, как говорится, любимец народа. Господин Шойгу всегда там, где пожар, землетрясение или наводнение. Между тем, по доброй российской традиции, старых «любимцев народа» новая власть никогда не любит. Поэтому с приходом в Кремль команды В. Путина политологи предрекали ельцинскому выдвиженцу С. Шойгу скорую отставку. Но этого так и не произошло. Мало того, на открытии съезда «Единой России» 2 октября г-н Шойгу сидел по левую руку от президента и даже о чем-то с ним шептался. Возможно, такая непотопляемость министра связана и с его способностью умело лавировать между группами влияния в Кремле. Сегодня, например, говорят, что он очень сблизился с первым вице-премье­ром С. Ивановым. В Кремле прошла его встреча и с президентом.

Между тем, в качестве одной из центральных фигур «Единой России» г-н Шойгу возглавил избирательный список партии по Ставропольскому краю. Так что не исключено, что после прогнозируемой победы «ЕР» на выборах ему будет предложено перейти на работу в Госдуму.