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ЗВЕЗДЫ КИНО И СПОРТА – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 В. Золотухин, А. Михайлов, Э. Пьеха, Е. Бережная и тренер В. Ти­хонов поехали по регионам агитировать за справедливость. «Справедливая Россия» поставила рекорд среди партий – именно в ее предвыборном списке оказалось наибольшее количество звезд российского и советского кино и спорта. Почему известные и уважаемые всей страной люди решили помочь не партии власти, а оппозиционной партии Сергея Миронова – в этом мы и попытались разобраться.

 ОДНА из самых известных актрис в списке «эсеров» – Елена Драпеко. За свою жизнь она сыграла почти 60 ролей, в том числе в таких всемирно известных лентах, как «А зори здесь тихие...», «Вечный зов», «Полынь – трава горькая». Елена Григорьевна в 1999 г. занимала 11-е место в общефедеральной части списка КПРФ, а сейчас возглавляет список «Справедливой России» по Ленобласти. На заре ее политической карьеры светлый образ Лизы Бричкиной только мешал: «Аппарат Госдумы, чиновники на меня косились и говорили: да были у нас уже артисты. Мне пришлось полгода доказывать, что я не акт­риса, не «блондинка». Что я депутат и политик. А политик – это, прежде всего, обостренное чувство справедливости», – считает Елена Драпеко.

 Пермский список «эсеров» ведет в бой знаменитый Бумбараш – актер Валерий Золотухин. «Я баллотируюсь, потому что уверен, что «Справедливая Россия» должна победить», – говорит народный артист России, снявшийся в таких фильмах, как «Интервенция», «Хозяин тайги», «Цветы запоздалые», «Бумбараш», «На всю оставшуюся жизнь...», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Остров сокровищ», «Чародеи», «Солдат Иван Чонкин» и многих других.

 А во главе читинского списка значится не менее знаменитый народный артист России Александр Михайлов, кстати, родившийся и выросший в Читинской области. За свои 63 года он снялся в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Змеелов», «Следствие ведут знатоки», «Фронт в тылу врага», «Одиноким предоставляется общежитие», «Победа», «Отряд специального назначения», «Военно-полевой роман», «Царь Иоанн Грозный» и еще десятках других.

 «Я боюсь слов «решительный бой», но это один из последних шансов для России, чтобы что-то сделать. Чтобы как-то вздохнуть и сказать: в конце концов, хватит издеваться над Россией, над русским народом», – считает Александр Михайлов.

 Совсем недавно, уже после составления предвыборных списков, вступил в «Справедливую Россию» и актер Владимир Конкин – знаменитый на всю страну и весь мир Шарапов из «Места встречи изменить нельзя». Тогда же, 19 октября, вступил в ряды «эсеров» и президент ВГИКа, доктор философских наук, профессор Александр Новиков.

 Есть в «Справедливой России» и знаковые люди из мира спорта. №2 саратовского списка «эсеров» – знаменитейший спортивный тренер, президент Профессионального хоккейного клуба ЦСКА Виктор Тихонов. А по ставропольскому списку «Справедливой России» баллотируется не менее знаменитая фигуристка Елена Бережная.

 За жизненную справедливость всегда пела на сцене и Эдита Пьеха. Теперь она будет бороться за «Справедливую Россию» уже на сцене политической. Эдита Станиславовна баллотируется по нижегородскому списку «эсеров». Ее политическое кредо – всегда бороться за стариков-пенсионеров: «Я свое доброе имя хочу использовать на пользу и во благо тех людей, которым нужна защита», – поясняет причины своего участия в выборах Эдита Пьеха.

 А по самарскому списку «Справедливой России» баллотируется певица и актриса Вика Цыганова – она давно взяла патриотическую ноту. В последние годы у нее было много благотворительных выступлений перед солдатами внутренних войск, детьми-сиротами и инвалидами, участие в акциях помощи матерям, чьи сыновья погибли в Афганистане, а также неоднократные поездки в Чечню.

 «Бог не в силе, а в правде. Очень хочется, чтобы правда и справедливость восторжествовали», – так видит причины своего участия в политике Вика Цыганова.
 Есть, кстати, в рядах «Справедливой России» не только уже состоявшиеся звезды мировой величины, но и очень молодые и начинающие актеры кино и телевидения. Причем последние, учитывая собственную молодость, сами предпочли не баллотироваться по спискам партии, уступив дорогу более опытным соратникам. Молодые будут агитировать за партию и без присутст­вия в партийных списках. Среди них и «Мисс Вселенная – 2002» Оксана Федорова, и знаменитый фигурист Евгений Плющенко, и звезда молодежного сериала «Клуб» и просто красавица Анастасия Задорожная.

 Поддерживает «Справедливую Россию», не участвуя в ее списке, и народный артист СССР Василий Лановой. Все помнят и знают его по фильмам «Война и мир», «Шестое июля», «Офицеры», «17 мгновений весны», «Дни Турбиных», «Петровка, 38», «Огарева, 6» и многим, многим другим.

 Тот факт, что многие актеры и спортсмены агитируют за «Справедливую Россию», не участвуя в ее партийных списках, – лишнее доказательство бескорыстия их мотивов поддержки партии. «Люди, которые вступают в «Справедливую Россию», – это не конъюнк­турные люди, потому что партия в принципе ничего не дает. Мы же не правящая партия. Мы не можем ни выставку организовать, ни карьеру помочь сделать. Они пришли, чтобы нам помочь», – считает Сергей Миронов.

 

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