МИЛЛИАРД НА ВЫБОРЫ

Как и положено по закону, Центризбирком опубликовал сведения о поступлении денег в избирательные фонды партий, созданные специально для участия в выборах. Пока самая свежая из опубликованных сводок Центризбиркома (а их опубликовано всего две) – это данные на 24 октября. И уже по ним видно, что только официальное финансирование предвыборных кампаний партий уже вплотную приблизилось к миллиарду рублей.

САМОЙ богатой партией неожиданно оказалась ЛДПР во главе с В. Жириновским. Богатство партии, похоже, стало причиной замены прежнего лозунга «Мы – за бедных, мы – за русских!» на новый лозунг. Он теперь звучит как «Хорошо русским – хорошо всем!». На втором месте, и это уже вполне ожидаемо, находится «Единая Россия». Вместе эти партии аккумулировали 520,9 млн. рублей. То есть 78% из 666,9 млн., собранных всеми 11 партиями, вместе взятыми, на избирательную кампанию (см. таблицу).

Остальные партии значительно отстают от ЕР и ЛДПР, и нет никаких сомнений, что именно они останутся лидерами гонки по объему привлеченных финансов. А вот в том, кто из них все-таки будет первой, а кто – второй, существуют сомнения. Дело в том, что в последние пару недель счета ЛДПР почти не пополняются: на 28 сентября партия Жириновского имела 200 млн., на 10 октября – 290 млн., а на 24 октября – те же 290 млн. (то есть за 14 дней не поступило ни копейки новых средств). А вот у «Единой России» дела пошли в гору: еще 10 октября на ее счету (открытом лишь 8 октября) не было ни копейки, 12 октября – уже 200 млн., а 24 октября – 230,9 миллиона.

Поступления в избирательные фонды партий, млн. руб.

Партия все поступления

избирательный налог

деньги на кампанию

ЛДПР 290,0 - 290,0 «Единая Россия» 230,9 - 230,9 СПС 99,6 60 39,6 «Справедливая Россия» 75,9 60 15,9 КПРФ 68,8 68,8 «Яблоко» 65,7 60

5,7

«Патриоты России» 60,9 60

0,9

«Гражданская сила» 6,7 -

6,7

Аграрная партия 5,0 -

5,0

Демократическая партия 3,1

-

3,1

Партия соцсправедливости 0,3 - 0,3 ИТОГО 906,9 240 666,9



По данным Центризбиркома на 24.10.2007

Поступления на счета остальных партий выглядят неплохо, только если из них не вычесть те деньги, которые потрачены на избирательный залог. Залог этот, который в РФ самый высокий в мире, составляет 60 млн. рублей. Он является единственной гарантией участия в выборах для непарламентских партий (победившие на прош­лых выборах партии по новому закону регистрируются без подписей и залога). Альтернатива залогу – сбор подписей, но в них должно быть по новому закону не более 5% брака (раньше допускалось 25%). Такой процент брака во время предварительной проверки в Центризбиркоме нашли буквально у всех 7 партий, сдавших подписи. Но в итоге четыре из них уговорили избирком признать часть забракованных подписей. Но три партии – «Народный союз» С. Бабурина, Партия мира и единства С. Умалатовой и «Зеленые» – все же получили отказы в регистрации. Именно поэтому партии посолиднее предпочитают вносить избирательный залог, а не подписи. Тем более что залог по закону возвращается после выборов тем, кто набрал более 4% голосов.

Так вот, за вычетом избирательных залогов даже СПС и «Справедливая Россия» на фоне единороссов и жириновцев выглядят «бедными родственниками». Так же, как и семигинские «Патриоты России», у которых на кампанию остается лишь 0,9 миллиона. Впрочем, эти партии еще могут успеть пополнить свои счета – до выборов осталось больше месяца. Если они нашли деньги на залог, то, наверное, смогут найти их и на саму избирательную кампанию…

Гораздо интереснее то, откуда партии черпают свои финансовые ресурсы. Официальные данные редко помогают найти ответ на этот вопрос: в них источники поступлений обычно замаскированы под никому не известные фонды и ООО. Поэтому реальных спонсоров партий можно «вычислить» лишь по тому, представители каких крупных компаний присутствуют в их партийных списках.

Например, в московском списке ­ЛДПР оба проходных места отданы представителям бизнеса: первое – зам­директора «Металлоинвеста» Татьяне Дубров­ской, второе – банкиру Ашоту Егиазаряну. Пермский список ЛДПР возглавляет Константин Ветров, до избрания в Госдуму бывший вице-президентом «Альфа-банка», волгоградский – бывший замдиректора ­«ЛУКойл – Западная Сибирь» Василий Тарасюк, кемеровский – совладелец ипотечно-инвестиционного банка «Сочи» Аркадий Свистунов. Во главе одного из подмосковных списков ­ЛДПР – совладелец московских гостиницы «Украина» и ТК «Европей­ский» Год Нисанов. Второй подмосковный список возглавляет владелец ряда строительных компаний (в том числе и занимавшихся восстановлением Чечни) Михаил Хесин. А №1 списка ЛДПР по Коми – ленинградский лесопромышленник Дамир Шадаев.

Солидные люди присутст­вуют и в списке «Единой России». А вот у КПРФ крупных бизнесменов в списках нет. К числу сколько-нибудь солидных бизнесменов в этой партии можно отнести разве что возглавляющего белгород­ский список Сергея Муравленко – потомственного нефтяника, в честь отца которого даже назван город на Ямале (!). До 2003 г. Муравленко был председателем совета директоров «ЮКОСа», теперь он владеет мелкими пакетами акций целого ряда крупных компаний. Кроме него один из татарстанских списков КПРФ возглавляет совладелец малоизвестного Промрегионбанка Андрей Иваницкий. А вторые места в алтайском и сочин­ском списках занимают владелец столь же неизвестного «УИК-банка» Алексей Багаряков и совладелец «Новоросхлебкондитер» Дмитрий Шишов.

Немного бизнесменов и в списках других партий, ведь бизнес обычно стремится вкладывать деньги в кампании проходных партий и не видит особого смысла помогать тем, кто заведомо не наберет более 1% на выборах. Если только это не бизнесмены, которые «решили поиграть в политику» и создали свою партию. Так, например, поступил свердловский бизнесмен Александр Рявкин, зарегистрировавший 5 лет назад на базе своего холдинга по производству и распространению массажеров «Дэнас» Сетевую партию мелкого и среднего и бизнеса. Недавно ее переименовали в «Гражданскую силу» (первое место в ее списке г-н Рявкин отдал М. Барщевскому).