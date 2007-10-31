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Кризис «пустых денег»

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 В последние 10 дней темпы роста цен на продоволь­ствие снизились в 2 раза. Этот факт констатировал вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин с трибуны Совета Федерации. Ситуация с ценами на продукты питания оказалась в центре внимания правительственного часа в Сенате.

 МИНИСТР говорил не только о снижении цен, но и об их повышении. Он признал, что инфляция в 8,9% довольно высока. Поэтому и цены на основные продукты питания только в октябре выросли от 8 до 20%.  А за год их рост составил от 20 до 40%. Правительство, по словам г-на Кудрина, конечно же принимает сдерживающие меры, но и парламентарии не должны снимать с себя ответственность за происходящее. Именно поведение местных властей во многом и спровоцировало повышение цен на продтовары повседневного спроса. А кто, как не законодатели, при подготовке очередного бюджета страны лоббируют увеличение его расходной части? Противостоять этому в предвыборный период правительству непросто.

 – Наша страна нуждается в ответственной политике, которая не приведет к накачиванию экономики «пустыми деньгами», – заявил министр. В этой связи он призвал парламент стимулировать отечественное производство.

 Вице-премьер не исключил более чем 10%-ного роста инфляции в этом году, который отбросит нашу страну на два года назад. Вместе с тем существенного роста цен в ближайшее время, по его словам, не предвидится. «Пика мы достигли, и сейчас такого взрывного роста уже не будет», – уверял Алексей Кудрин. Однако, по его же признанию, кардинально улучшить ситуацию на продовольственном рынке правительству не удастся.

 – Ни один орган власти не может своим распоряжением взять и остановить рост цен, – настаивал Кудрин. – Сейчас речь может идти лишь о временных соглашениях по замораживанию стоимости продуктов. И не более того.

 Другие вопросы министер­ской повестки дня в верхней палате тоже коснулись экономических коррективов. В частности, сенаторы с подачи Минфина внесли поправки в статьи бюджета на текущий год. В него (в бюджет-2007) поступили законодательно утвержденные долги ЮКОСа в размере 580 млрд. руб., часть которых уже распределена. В том числе – на строительство дорог, ремонт ветхого жилья и создание президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.

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