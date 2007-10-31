ЧУДЕСА В КАРЕЛИИ

В предыдущем номере мы рассказали о напряженных отношениях губернатора Карелии С. Катанандова и мини­стров республиканского правительства. Дошло до того, что под угрозой оказалась избирательная кампания «Единой России» в Карелии.

НО КОНФЛИКТНАЯ ситуация в республике за последнее время лишь усилилась. На этот раз г-н губернатор поссорился с мэром Петро­заводска В. Масляковым и депутатами петрозаводского горсовета. Началось с того, что губернатор и мэр не сошлись во мнении по строительству в городе торговых центров. Сначала г-н Катанандов просил мэра «решить вопрос положительно». Когда это не удалось, республиканские чиновники начали оказывать давление на некоторых депутатов горсовета.

В результате депутаты решили перевести конфликт в публичную плоскость. Способ был выбран беспрецедентный. На своем внеочередном заседании они единогласно (42 голоса – «за») приняли решение обратиться к президенту России с просьбой об отставке г-на Катанандова.

В принятом решении содержится целый ряд обвинений в адрес губернатора. Среди них – в сомнительном распределении местных ресурсов, недр, земельных участков и т.д.

Возможно, скандал удалось бы уладить. Накануне выборов он никому не нужен. Но не тут-то было! С. Катанандов, как говорится, будучи на высоком эмоциональном подъеме, подал на депутатов в суд. В роли ответчика выступает весь Петрозаводский городской совет! Его обвиняют в клевете и оскорблении чести и достоинства. Такого в родном Отечестве еще не было.

Эксперты полагают, что, подавая иск, г-н Катанандов рассчитывал на помощь главы ФСБ Н. Патрушева. Он под­держивал его раньше. Но вышло наоборот. Говорят, что в ФСБ подготовлена аналитическая записка о том, что в республике растет социальная напряженность.