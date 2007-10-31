Занавес закрылся

Виктор Зубков запретил журналистам смотреть трансляцию заседаний правительства «вживую». Мол, такова общемировая практика.

НАПОМНИМ, что полную свободу журналистам, освещающим работу правительства, дал Михаил Фрадков в апреле 2004 года. Это стало дополнительным фактором давления на тех же Зурабова, Грефа и Кудрина. Публичной выволочки боялись все.

Решение г-на Зубкова экс­перты объясняют тем, что премь­ер-министр готовит себя к роли «преемника» президента. И главным в его раскрутке должно стать понимание населением того, что к ним пришел хоть и пожилой лидер, но очень мудрый. И в отличие от г-на Фрадкова, который только и делал, что распекал министров по телевизору, главной «темой» В. Зубкова станет другое. Его «конек» – социальная защита населения. Для ее достижения премьер регулярно должен ездить по стране и беседовать с простым народом по душам. Идея сработала очень хорошо. По данным ВЦИОМ, рейтинг премьера стал повышаться почти по 5% в неделю.

Но показатель неожиданно стабилизировался на уровне 10–12%. Он так и не достиг пока «президентских рейтингов» Дм. Медведева и С. Иванова. Их уровень примерно 17%. Аналитики связывают это с тем, что его публичное взаимодействие с министрами правительства России не выглядит сверхэффективным. Во время заседаний он пытается выступать преимущественно в роли очень строгого начальника, постоянно устраивает подчиненным разносы. При этом конкретных решений, как правило, не озвучивается. Ну разве что – остановить рост цен административными методами. В этой ситуации г-н Зубков и принял решение избавиться от публичности в работе правительства. Главное – работа в глубинке.