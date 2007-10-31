Януковичу пора затаиться

На Украине полным ходом идет формирование новой правительственной коалиции. В нее войдет блок Ю. Тимошенко (БЮТ), «Наша Украина» – «Народная самооборона» (НУ-НС). Их лидеры В. Ющенко и Ю. Тимошенко договорились о следующем.

1. ПРЕМЬЕРОМ станет г-жа Ти­мо­шенко. А министерские посты разделят поровну. К БЮТ отойдут экономические и топливно-энергетические ведомст­ва. Пан Ющенко берет себе силовиков.

2. Спикером Рады станет представитель НУ-НС В. Ки­ри­ленко. Хотя, случись закулисные интриги, им может стать и г-н Литвин.

3. До утверждения Ю. Ти­мо­шенко в должности премьера Рада должна принять 12 законов. Это: снятие неприкосновенности с народных депутатов; отмена для них же всех льгот; новая редакция закона о кабинете министров; закон об императивном мандате; о перевыборах мэра Киева и др.

Похоже, все эти законы будут приняты. И в этом случае властные полномочия вновь переместятся от премьера к президенту. Но из этого следует, что грызня между Ющенко и Тимошенко вспыхнет с новой силой. И будет разгораться к очередным президентским выборам 2009 года.

Г-ну Януковичу в этой ситуации лучше уйти в глухую оппозицию. Так легче пережить грядущее ухудшение социально-экономической ситуации в стране.

Москва, скорее всего, вновь попытается сыграть на противоречиях украинских политиков. Но рычагов давления становится все меньше.