Януковичу пора затаиться
№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
На Украине полным ходом идет формирование новой правительственной коалиции. В нее войдет блок Ю. Тимошенко (БЮТ), «Наша Украина» – «Народная самооборона» (НУ-НС). Их лидеры В. Ющенко и Ю. Тимошенко договорились о следующем.
1. ПРЕМЬЕРОМ станет г-жа Тимошенко. А министерские посты разделят поровну. К БЮТ отойдут экономические и топливно-энергетические ведомства. Пан Ющенко берет себе силовиков.
2. Спикером Рады станет представитель НУ-НС В. Кириленко. Хотя, случись закулисные интриги, им может стать и г-н Литвин.
3. До утверждения Ю. Тимошенко в должности премьера Рада должна принять 12 законов. Это: снятие неприкосновенности с народных депутатов; отмена для них же всех льгот; новая редакция закона о кабинете министров; закон об императивном мандате; о перевыборах мэра Киева и др.
Похоже, все эти законы будут приняты. И в этом случае властные полномочия вновь переместятся от премьера к президенту. Но из этого следует, что грызня между Ющенко и Тимошенко вспыхнет с новой силой. И будет разгораться к очередным президентским выборам 2009 года.
Г-ну Януковичу в этой ситуации лучше уйти в глухую оппозицию. Так легче пережить грядущее ухудшение социально-экономической ситуации в стране.
Москва, скорее всего, вновь попытается сыграть на противоречиях украинских политиков. Но рычагов давления становится все меньше.
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