«Единая Россия» в раздумье

«Единая Россия» приостановила прием в члены партии. 23 октября президиум генсовета начал рассылку по регионам писем с рекомендацией увеличить в несколько раз кандидатский срок для будущих партийцев (сейчас он составляет 3 месяца).

В НАСТОЯЩЕЕ время численность «Единой Рос­сии» уже достигла 1,69 млн. и в 2007 г. росла в среднем на 48 тыс. в месяц. Однако, по словам главы цент­рального исполкома «Единой Рос­сии» Андрея Воробьева, за две недели, прошедшие после того, как В. Путин возглавил предвыборный список партии, заявлений о приеме в партию оказалось порядка 80 тысяч. И теперь единороссам «не хотелось бы торопиться с приемом новых членов».

Как заявил Андрей Воробьев в интервью «Аргументам неделi», «де-факто принятие такого решения президиумом генсовета. Оно находится на стадии обсуждения. И обусловлено притоком огромного числа заявлений на вступление в партийные ряды. Принимая новых членов, мы должны быть крайне внимательны с учетом того, кто возглавил предвыборный список (В. Путин). Мы обязаны скрупулезно отбирать самых достойных. Те же, кто принуждает кого-то вступать в партию, проявляют недопонимание процесса партийного строительства. Мы будем пресекать такие действия».