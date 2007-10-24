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Польша: и не друг, и не враг. А как?

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Польша: и не друг, и не враг. А как?

 В Польше прошли парламентские выборы. Премьер-русофоб Качинь­ский, похоже, лишился власти. Проскочит ли сейчас между нашими странами искра взаимопонимания?

 ДЛЯ Российской Фе­де­рации отношения с Польшей после 1991 г. складывались весьма сложно и противоречиво. Причин тому много. Главная – историческое прошлое, которое вцепилось мертвой хваткой в современную политику. Все попытки провести водораздел между Советским Союзом и Россией в контексте россий­ско-польских отношений заканчивались неудачно. Российская империя и Катынь, Вторая мировая война и Варшавский договор – все это своего рода «исторические гири» в наших отношениях. Польская сторона не хочет, чтобы данные темы остались предметом исследования историков, а не фактором влияния на нынешнюю ситуацию.
Стремление быть среди «вершителей судеб» Европы является в настоящее время главным двигателем польской внеш­ней политики. Это, естественно, отражается и на отношениях Варшавы как с Европейским союзом в целом, так и с отдельными государствами. В частности – с Германией и Францией. Польшу в ЕС даже называют «черной овцой» за целый ряд шагов, когда она просто открыто торпедировала общие решения ЕС. Порой даже говорят, что на самом деле Варшава больше ориентируется на Вашингтон, чем на Брюссель.

 Поэтому и нам нужно в полной степени понимать, что любой конфликт с Польшей – это конфликт, в сферу которого сразу же вовлекаются и Европейский Союз, и США.

 Напомню о «мясной войне». Она имеет экономический и, частично, политический характер. Кто от этого проигрывает? На самом деле, обе стороны. Польша не может расширять экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Россию. Мы не получаем эту продукцию. К тому же оказалось заблокированным и начало переговоров между Россией и ЕС в отношении нового долгосрочного соглашения о сотрудничестве. Ситуация, по сути, тупиковая, если не постараться совместно найти выход. Дальше лучше не будет, и все иллюзии о том, что после парламентских выборов в Польше новое руководство «займется с нами любовью», с моей точки зрения, лучше оставить в стороне.

 Какие же «минные поля» мы имеем сегодня и в перспективе в российско-польских отношениях?

 Во-первых, планируемое размещение в Польше ракет-перехватчиков США. Если ракеты действительно поставят, то мы получим весьма вероятный глубокий кризис в российско-польских отношениях. В качестве ответных мер мы разместим ракеты малой и средней дальности непосредственно у польской границы.

 Во-вторых, весь блок энергетических проблем. Начиная от вполне понятной нерв­ной реакции Варшавы на любые сбои в поставках нефти и газа из России и кончая предстоящими спорами вокруг «Северного потока». Здесь Польша вполне может сорвать сроки реализации строительства этого газопровода по дну Балтийского моря.

 В-третьих, Украина. Польша видит себя в качестве одного из главных проводников Украины в лоно Европейского союза. Естественно, для Варшавы весьма чувствительны все движения в российско-украинских отношениях. Польша объективно заинтересована в том, чтобы влияние России на Украине ослабевало.

 В-четвертых, Белоруссия. «Любовь» польского руководства к А. Лукашенко известна, как и то, что именно от Поль­ши и с ее территории оказывалась и оказывается серьезная помощь белорусской оппозиции. Но если в рамках ответных военных мер со стороны России в Белоруссии появятся ракеты, нацеленные на Польшу, то эта «любовь» вырастет в несколько раз. Есть еще и другие «мелочи».
Так что в целом картина далека от оптимистической. Но как в силу геополитики (взять хотя бы отрезанный Калининград), так и в силу иных причин игнорировать Польшу для России было бы большой ошибкой. Нужно договариваться, хотя это все сложнее и сложнее.

 «Наказать» Польшу мы не сможем, а вот поиметь дополнительные проблемы – да. Тем более, что уже ясно – все попытки воздействовать на Варшаву через партнеров по Европейскому союзу, включая те же Германию и Францию, к положительному результату не привели.

 Главное заключается в понимании того, что России объективно, в конечном счете, гораздо выгоднее иметь Польшу в качестве партнера, чем в качестве «умеренного врага». Поэтому одна из самых серьезных задач в предстоящий период времени – вывести российско-польские отношения из кризиса на уровень здорового прагматизма.

Андрей ФЕДОРОВ,
директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике

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