«БОМБА» ОТ КПРФ

Все партии готовят к выборам в Думу так называемые сюрпризы. Об одном из них, довольно неприятном, нам удалось узнать заранее. Зреет он в недрах КПРФ.

СУТЬ его в том, что в нынешней избирательной кампании, так сказать, не на ком «потоптаться». Даже М. Зурабова не осталось. И тут – коммунистам подарок: в руководст­во Сбербанка должен прийти Герман Греф. Персона – прямо скажем, далекая от коммунистических идеалов. Вот в команде Г. Зюганова и решили, что избирателей можно попугать 100-процентным рыночником. Мол, придя в Сбербанк, он всеми деньгами пенсионеров и остального рабочего люда распорядится неизвестно как.

Разумеется, на выборах все средства хороши. Но ряд специалистов предостерегают их участников. Кампания против г-на Грефа может спровоцировать банковский кризис, и кому-то за него придется отвечать.