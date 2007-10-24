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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАШИНГТОНА

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАШИНГТОНА

 Любопытные известия приходят из США. Говорят, что Вашингтон уведомил Москву о возможном размене на приостановку размещения систем противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Чехии.

 В ОТВЕТ Моск­ва должна до 1 декабря заставить Иран сделать публичное заявление об отказе от обогащения урана на специальных центрифугах. Более того, если ядерная проблема Ирана будет снята, США пойдут на значительные уступки. В том числе: по вступлению России в ВТО, отменят поправку Джексона-Вэника, отменят санкции против ряда российских компаний и др.

 В чем причина такого послания? К концу нынешнего года в США будет определен реальный кандидат в президенты страны от республиканской партии. И расчет Госсекретаря Кондолизы Райс заключается в том, чтобы Москва срочно помогла администрации США решить «иранскую ядерную проблему». Это должно снять упреки в адрес президента Буша со стороны американских избирателей в подготовке к еще одной войне. А значит – резко увеличить шансы республиканцев выиграть следующие президентские выборы.

 К такой спешке Вашингтон подталкивают и другие обстоятельства. Между Турцией и курдами, проживающими на севере Ирака, вот-вот начнется война. Причем курды будут вовсе не беспомощны перед турецкой военной мощью.

 Во-первых, они будут использовать военную тактику, которая применялась душманами в Афганистане. Гористая местность на севере Ирака такая же.

 Во-вторых, в Европе будут проводиться теракты против турецких учреждений.

 В-третьих, курды могут взорвать многочисленные нефте­проводы, которые берут начало как раз на севере Ирака, в Курдистане. И Иран им в этом поможет.

 В ожидании такой перспективы Вашингтон и предпринял очередную попытку повлиять на Тегеран через Москву. Цель, как и возможный положительный результат для нас, вполне заманчивы. Вот только Иран давно не похож на паиньку.

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