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В ПОЛИТИКУ ПО КВОТЕ

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 Еще месяц назад социологи предрекали присутствие в пятой Думе по крайней мере четырем парламентским фракциям («Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»). Сегодня этот прогноз пытаются подвергнуть сомнению.

 НО САМИ единороссы пессимизма социологов в отношении своих конкурентов до конца не разделяют. Так, руководитель ЦИК ЕР Андрей Воробьев не торопится ставить на других партиях крест:

 – Не думаю, что наши конкуренты будут валять дурака в оставшиеся сорок с небольшим предвыборных дней, – заявил он в интервью «АН». – Выборы – это технология, у которой много слагаемых. Сумел доходчиво объяснить избирателю, чем собираешься заниматься в следующей Думе, – один результат, а продолжаешь лапшу на уши вешать – проблемы неизбежны. У Жириновского, по-моему, есть все шансы на избрание. Что касается «эсеров», они, в общем, неплохо выступали на региональном уровне, но очень часто спекулировали на президентской поддержке. Однако все будет зависеть от исхода кампании.

 Центристы тем временем шлифуют предвыборную платформу, используя хорошо отработанные агитприемы. На днях они презентовали молодых, именитых (и не очень) выдвиженцев ЕР в депутатские ряды. Те являются участниками партийного проекта «Про­фессиональная команда страны». Среди них олимпий­ские чемпионки Светлана Жу­рова и Алина Кабаева, председатель политсовета организации «Молодая гвардия Еди­ной России» Надежда Ор­лова и генеральный секретарь Параолимпийского комитета РФ Михаил Терентьев.

 Молодых кандидатов представили секретарь президиума генсовета ЕР и зампред Госдумы Вячеслав Володин с его вышеупомянутым коллегой Ан­дреем Воробьевым.

 Г-н Володин на мероприятии заявил, что эффективные решения «по кадровому резерву» во многом зависят «от интенсивности нашей работы с молодежью». Без поддержки действующих политиков начинающему политику весьма непросто влиться в штормящую волну предвыборной конкуренции. В связи с чем некоторые кандидаты предложили Володину ввести молодежную квоту в 20%. То есть сделать участие молодежи в политическом процессе более доступным.

 Однако, по мнению В. Воло­дина, такая квота едва ли приживется. Этот показатель во многом зависит от результатов партии в регионах, «и жесткой привязки к определенному показателю быть не может».

 – Молодежь в политике востребована. И как бы ни сложилось, 10–12% молодых депутатов будут представлены в новой Гос­думе, – заверил парламентарий. 

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