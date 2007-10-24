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К 90-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Постоянное напоминание В. Путина о том, что он не собирается нарушать Конституцию и избираться на третий срок, сделало свое дело. В регионах спонтанно создаются специальные группы, которые хотят сформировать общероссийское движение «Путина – на третий срок!»

 ПОХОЖЕ, что инициаторы нового движения так и не смогли пережить решение президента участвовать в думских выборах. По их мнению, будучи общенациональным лидером, он не может оставить народ и уйти на партийную работу. Разумеется, региональные руководители будут оказывать этой инициативе всяческую поддержку. Так что скоро надо ожидать массовых митингов и демонстраций в поддержку третьего срока. А также сбор подписей с идеей проведения референдума по изменению соответствующей статьи Конституции.

 Тем временем между инициативными группами идет дискуссия о том, стоит ли трансформировать движения в регионах в общефедеральное? Те, кто «за», предлагают провести объединенный съезд 7 ноября в Питере или Моск­ве. Аккурат – в 90-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Известно и то, что уже сформированы инициативные группы с такими названиями: «За третий срок Путина», «За Путина», «В поддержку Владимира Владимировича Путина». Открытым остается вопрос – примут ли участие в этом движении представители «Единой России»? Говорят, что в Саратовской обл. на этот вопрос уже ответили положительно.

 Но руководители партии понимают, что могут оказаться в этом случае в так называемых «вилах». С одной стороны – инициатива снизу в поддержку фактического лидера партии. С другой – по закону и Конституции партия и ее лидеры должны выступать «против». Причем – как против масс, так и против лидера.

 При этом нетрудно догадаться, какой будет реакция на эту инициативу самого В. Путина. Он в очередной раз откажется от выдвижения на третий срок. И подтвердит тем самым незыблемость Кон­ституции.

 Кроме того, президент, скорее всего, знаком и с историческим прецедентом. Великий Кормчий Мао Цзэдун решил как-то раз отделить себя от чиновников-мздоимцев. Все они, естественно, были членами партии власти – КПК. От них-то и  нужно было поскорее дистанцироваться. Так в Китае появились антиподы чиновников – хунвэйбины. Партократов и хозяйственников начали ссылать в деревни на исправление под надзором тех самых хунвэйбинов. И страна на десятилетие погрузилась в хаос.

 Поэтому действия В. Путина, который не перестает повторять, что будет действовать строго в соответствии с Конституцией и готов привести к победе крупнейшую политическую силу, вызывают у наших избирателей лишь чувство уважения. От этого, кстати, и его рейтинги только растут.

Андрей УГЛАНОВ

 P.S. ПЕРВЫЕ митинги в поддержку третьего срока президента прошли в Грозном, Твери и Петропавловске-Камчатском. Участвовало по 10 тыс. человек.

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