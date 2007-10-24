Восемь губернаторов попали в число «отстающих»

В верхах кипит работа по обеспечению достойных результатов для партии В. Путина, какой теперь для всех стала «Единая Россия». По нашей информации, в планах одного из заместителей главы Администрации президента на конец октября 2007 г. значатся встречи с губернаторами регионов, в которых «Единая Россия» сильно отстает от планки в 60–70%.

В СПИСОК губернаторов таковых регионов, по данным источников «Аргументов неделi», попали рязанский губернатор Г. Шпак, пермский О. Чиркунов, смоленский В. Маслов, архангельский Н. Киселев, кировский Н. Шаклеин, воронежский

B. Кулаков, владимирский Н. Виноградов и саратовский П. Ипатов. Последний был назначен губернатором лишь 2 года назад и еще не успел нарастить особенно высокой популярности.

Что касается владимирского губернатора, то он остается членом КПРФ, поэтому не может агитировать за «Единую Россию». За него это будет делать его ставленник – мэр Владимира А. Рыбаков, занимающий третье место в региональном списке единороссов после моск­вичей А. Исаева и М. Бабича. К числу недавно назначенных губернаторов можно отнести и О. Чиркунова, который руководит пермским регионом всего 3 года. К тому же отношения г-на Чиркунова с федеральными властями складываются неоднозначно, из-за чего на него было уже несколько атак со стороны прокремлевских молодежных движений и СМИ. А это в свою очередь не дает ему нарастить популярность. По данным проведенного по заказу Кремля опроса фонда «Общественное мнение», в мае 2007 г. деятельность О. Чиркунова на посту губернатора положительно оценивали 44,3% пермяков, отрицательно – 31,0%.

В остальных же вышеуказанных регионах дела обстоят намного хуже. Так, деятельность В. Кулакова на посту воронежского губернатора положительно оценивают лишь 15,7% жителей его региона (отрицательно – 58,5%), Н. Шаклеина – 27,7% (отрицательно – 54,0%), В. Маслова – 28,6% (отрицательно – 54,4%), Г. Шпака – 31,0% (отрицательно – 48,0%).