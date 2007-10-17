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ЦЕНТРИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»

Список «эсеров» демонстрирует широкую коалицию 7 партий

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 16 октября Центризбирком зарегистрировал федеральный список «Справедливая Россия», состоящий из 554 кандидатов. Это произошло раньше, чем у главных конкурентов справедливороссов – «Единой России» и КПРФ.

 ПРИСУТСТВОВАВШИЙ на регистрации списка секретарь политбюро «Справедливой России» Николай Левичев передал в Центризбирком обращение Сергея Миронова, в котором отмечается, что руководство Cоц­интерна (в который входят 146 социалистических партий из 119 стран мира) выражает поддержку «эсерам», а также интерес и желание ознакомиться с ходом избирательной кампании в РФ.

 Основной же общественный интерес привлекают кандидаты списка «Справедливой России». Уже сам ее список знаменует собой объединение 7 некогда разрозненных партий в один мощный кулак, способный отстоять интересы трудящихся. Председатели Партии пенсионеров в 2006 г. Игорь Зотов и в 2004–2005 гг. Валерий Гартунг возглавляют тульский и челябинский списки. Руководители старшей и молодежной «Родины» Александр Бабаков и Сергей Шаргунов стоят во главе воронежского списка и в федеральной тройке. Лидерами региональных списков «Справедливой России» являются и другие известные «родинцы»: калужского – политолог-международник Наталия Нарочницкая, астраханского – молодой профсоюзник и борец против реформы ЖКХ Олег Шеин, смоленско-тверского – тележурналист Михаил Маркелов (он же баллотируется от СР и на пост мэра Твери) и т.д.
Лидеры Народной партии депутаты Геннадий Гудков и Анатолий Аксаков возглавляют подмосковную и чувашскую группы, лидеры партии «Развитие предпринимательства» депутат Оксана Дмитриева и Иван Грачев – петербургскую и иркутскую, глава Социалистической единой партии, депутат и тренер В. Путина по дзюдо Василий Шестаков – №2 петербургского списка, глава партии кадетов Вячеслав Волков идет по брянскому списку. В одиночку они в Думу бы не прошли. Вместе же они – серьезная политическая сила, с которой нельзя не считаться.

 Неудивительно, что к ним присоединились и все депутаты «Яблока» в нынешней Думе (популярные одномандатники Галина Хованская и Сергей Попов). Одна из лидеров СПС Елена Мизулина (она же представитель Госдумы в Конституционном суде) возглавила омский список «эсеров», а №2 самарского списка стала другой бывший депутат от СПС и зампред комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи Вера Лекарева.

 Бывший зампред Счетной палаты РФ и один из трех основателей «Яблока» в 1993 г. Юрий Болдырев (именно от фамилий тройки «Явлинский, Болдырев, Лукин» и возникло тогда название партии), ушедший позже из рядов «яблочников» из-за их «непатриотической позиции», баллотируется по петербургскому списку. Болдырев считается одним из самых непримиримых борцов с коррупцией. Во время работы в Счетной палате он не стеснялся публиковать «нежелательные» для властей результаты проверок и не боялся называть «вещи своими именами».

 В списке «Справедливой России» и три депутата ЛДПР (Алексей Митрофанов возглавил пензенский список, Егор Соломатин – марийский, Илья Елизаров – №2 по подмосковному) и один бывший депутат-жириновец (Олег Финько идет по воронежскому списку). А из партии Бабурина «Народный союз» перешел в «Справедливую Россию» популярный ярослав­ский одномандатник Анатолий Грешневиков (он является депутатом Думы всех созывов). Бывшие соратники В. Рыжкова по Республиканской партии Валерий Зубов (он же бывший красноярский губернатор) и Святослав Насташевский (популярный новосибирский тележурналист) являются лидерами красноярского и новосибирского списков.

 Ростовский список «эсеров» возглавил недавний единоросс Михаил Емельянов, вторые места в волгоградском и смоленско-тверском списках заняли перешедшие из «Единой России» популярный одномандатник Александр Агеев и зампред Комитета Госдумы по экологии Марина Лебедева.

 Не зарегистрировано пока ни одного перехода в «Справедливую Россию» только депутатов – членов КПРФ. Однако здесь есть целая плеяда бывших лидеров КПРФ, не нашедших в 2002–2004 гг. общего языка с нынешним руководством коммунистов. Это и №2 списка КПРФ-1995 Светлана Горячева (сейчас она – №2 списка «эсеров»). Кстати, именно выборы 1995 г. с участием Горячевой были для КПРФ самыми удачными в ее истории. Ленинград­скую группу списка «Справедливой России» возглавляет бывшая также одним из лидеров списка КПРФ актриса Елена Драпеко, кемеровскую группу – бывший глава московского горкома КПРФ Александр Куваев, бывший депутат-одномандатник от КПРФ Игорь Моляков – №2 по чувашскому. Некогда возглавлявший вместе с Львом Рохлиным и коммунистом Виктором Илюхиным Движение в поддержку армии генерал Владислав Ачалов идет по хабаровскому списку «Справедливой России».

 

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