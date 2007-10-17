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ПОЛУЧИТ ЛИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 71%?

Губернаторы ломают голову над тем, как обеспечить столь высокий результат

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 Через неделю после того, как В. Путин возглавил список «Единой России», губернаторы начали задумываться о достойных цифрах процентов, которые партия власти должна набрать на выборах 2 декабря. Но многим главам регионов тут же объяснили их советники: «партия Путина» теперь просто обязана набрать столько же, сколько получил сам В. Путин на президентских выборах 2004 г., то есть 71%.

 АНАЛИТИКИ, придумавшие такую «процентную планку», как-будто забыли, в каких условиях и с участием каких кандидатов и партий проходили выборы-2004. Напомним, тогда из 23 партий – участников парламентских выборов – 2003 выдвинули своих кандидатов в президенты лишь 3 партии (КПРФ, ЛДПР и блок «Партия возрождения России – Российская партия жизни» (ПВР–РПЖ)), остальные прямо или косвенно поддер­жали В. Путина. Кроме того, кандидат коммунистов

 Н. Харитонов занимал в 2003 г. лишь 3-е место в списке КПРФ после Г. Зюганова и Н. Кондратенко, С. Миронов – 2-е место в списке ПВР–РПЖ после Г. Селезнева, кандидат жириновцев О. Малышкин – примерно 36-е место в списке ЛДПР.

 Кроме трех партийных кандидатов и В. Путина было и еще два кандидата, которых за участие в президентских выборах предали анафеме собст­венные однопартийцы. Так, блок «Родина» тогда не только открестился от С. Глазьева и поддержал В. Путина, но снял г-на Глазьева прямо перед выборами со всех постов и даже исключил его из партии «Родина». Точно так же СПС открестился от И. Хакамады, которая в ответ заявила о выходе из СПС.

 По мнению аналитиков, это произошло потому, что на президентских выборах – 2004 был осуществлен план, по которому партии, признавая бесспорное лидерство В. Путина, отказались от выдвижения первых номеров своих списков. Но для обеспечения явки все же выдвинули вторые-третьи фигуры. Не приняли таких правил игры В. Жириновский и Г. Явлинский: первый «в знак протеста» выдвинул в президенты своего глухого на одно ухо охранника О. Малышкина, второй – заявил о том, что «Яблоко» отказывается от участия в выборах.

 Такую оценку подтверждают и результаты социологических опросов. Например, по данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) от 7 февраля 2004 г., президентский рейтинг В. Путина составлял на старте избирательной кампании 71,1%, суммарный рейтинг остальных 5 кандидатов – 6,5%, не собирались участвовать в выборах или не определились – 19,8% россиян. Именно такой старт кампании и предопределил ее результат: на самих выборах 14 марта 2004 года В. Путин набрал 71,3%, остальные кандидаты в сумме – 24,4%.

 Напоминает ли чем-нибудь нынешний предвыборный расклад ситуацию 2004 года? Кроме участия в обоих выборах В. Путина, других сходств, к сожалению, не видно. Большинство партий не отказалось от участия в них. Напротив, свои списки выдвинули 14 из 15 зарегистрированных в стране партий. Более того, и 15‑я – партия Г. Селезнева – тоже участвует в выборах, только не самостоятельно, а по спискам партии Г. Семигина. То есть в этом никакого сходства с ситуацией-2004 нет. Мы видим ее полную противоположность. Все партсписки сейчас возглавляют их первые лица – председатели соответствующих партий. То есть и в этом – никакого сходст­ва…

 Но, может, хотя бы соотношение популярности лидера гонки и остальных участников напоминает 2004 год? Обратимся к результатам последних опросов ФОМ от 6 октября 2007 года. Тогда россиянам был задан вопрос: «Если вы примете участие в выборах депутатов Госдумы в декабре 2007 г., то за какую партию, скорее всего, проголосуете?»

 По данным ФОМ, рейтинг «Единой России» от числа всех россиян вырос с 36 до 40% при снижении рейтинга президента с 54 до 53%.

 При этом все другие партии в сумме, по данным ФОМ, имеют поддержку 22% россиян (а от числа собирающихся голосовать – 29% против 52% у «Единой России»). Больше сейчас и неопределившихся, которые по опыту и выборов-2004, и последних региональных выборов в итоге добавляются к оппозиции. От всех опрошенных неопределившиеся составляют 38%, от голосующих – 19%.

 Как видим, если на старте кампании-2004 рейтинг В. Путина опережал суммарный рейтинг всех его конкурентов в 11 раз (!), то сейчас у «партии Путина» нет над своими конкурентами даже двукратного преимущества.

 На чем же тогда основывается надежда ряда аналитиков на то, что и сейчас «Единая Россия» может по­вторить результат В. Путина 2004 года? Поговорив с ними, «Аргументы неделi» обнаружили у них фактически два основных довода.

 Первый – президент имеет высокую популярность, и за счет нее «Единой России» можно добиться высокого результата в любом регионе. То есть президент здесь предстает в роли волшебника, по мановению которого десятки миллионов избирателей тут же сделают «правильный выбор».

 Второй – если обозначить соответствующие планки по «партии президента» губернаторам, они обязательно их выполнят, какими бы высокими планки ни были. Но так ли всесильны и популярны сами главы регионов? По данным ФОМ, только у каждого десятого губернатора популярность превышает 70%. То есть лишь они всерьез могли бы замахнуться на «повторение результатов-2004». А к каждому второму губернатору относятся положительно менее 50% жителей их регионов.

 Есть и 6 новых губернаторов, назначенных буквально в июне-августе этого года. Они еще не успели нарастить себе рейтинг, но берут на себя «повышенные обязательства». Так, самарский губернатор В. Артяков рассчитывает «взять 60%» (как и В. Путин в 2004-м). А ведь в 2003 г. «Единая Россия» набрала в Самарской области 32,6%, да и в марте 2007 г. – 33,5%. Не лучше ли «Единой России» победить без губернаторского рвения с 55%, чем с подозрительным скрипом заполучить 65%? Ведь и 55% гарантируют подавляющее большинство и даже две трети мандатов в Думе…

 Впрочем, один кремлев­ский сотрудник так объяснил «Аргументам неделi» причины появления завышенных планок для «Единой России»: «Если поставить в качестве контрольной цифры реальные 55%, то просто никто работать не будет. Губернаторы расслабятся и решат, что такой процент получится и без их участия, сам собой. Заставить их активно помогать партии и обеспечивать ее результат можно, только поставив очень высокую планку. Они точно будут знать, что нужно работать. Результат с неба не свалится, как манна небесная».

Опрос ФОМ

 В соответствии с требованиями закона сообщаем, что опрос ФОМ от 6.10.2007 г. проводился на собственные средства организации в 63 субъектах РФ, погрешность – 2,5%, число опрошенных – 1500, метод – интервью по месту жительства.

 

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